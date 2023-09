O crescimento na criação de empresas é suportado por quatro sectores, entre os quais se destacam os Transportes, com a criação de 4.282 novas empresas em 2023, mais 1.599 do que no período homólogo, a que corresponde uma subida de 60%. Insolvências crescem 19%.

6 Setembro 2023, 12h11

Desde início do ano e até final de agosto foram constituídas 34.882 empresas em Portugal, mais 6,3% (+2 056 empresas) do que no mesmo período do ano anterior, segundo a Informa D&B.

O crescimento na criação de empresas é suportado por quatro sectores, entre os quais se destacam os Transportes, com a criação de 4.282 novas empresas em 2023, mais 1.599 do que no período homólogo, a que corresponde uma subida de 60%.

“A dinâmica deste sector é quase totalmente suportada pela atividade do Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros (+ 82%; +1.587 constituições), que tem vindo a crescer sucessivamente nos últimos anos”, refere a Informa D&B.

Apesar dos números gerais indicarem um crescimento, mais de metade dos sectores registam um decréscimo na criação de empresas face aos oito primeiros meses de 2022, com destaque para as Atividades imobiliárias (-9,6%; -347 constituições) e Tecnologias da informação e comunicação (-7%; -156 constituições), segundo a mesma análise.

A Informa D&B diz que com 11.797 novas empresas, o distrito de Lisboa é o que regista o maior crescimento face ao ano passado (+5%; + 525 constituições), com os Serviços empresariais, Transportes e Serviços gerais a concentrarem metade das constituições.

O Barómetro da Informa D&B dá ainda conta que houve 7.607 encerramentos de empresas até 31 de agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, os encerramentos totalizam 14.219, valor 2,6% abaixo dos 12 meses anteriores. Há ainda a destacar que metade dos sectores de atividade registam mais encerramentos do que há 12 meses, destacando-se as Tecnologias da informação e comunicação (+12%; 80 encerramentos).

Insolvências crescem 19%

Desde o início do ano e até final de agosto iniciaram-se 1.274 novos processos de insolvência em Portugal, o que corresponde a um aumento de 19% (+203 processos de insolvência) face ao mesmo período de 2022, o ano com menos insolvências de sempre.

Este aumento atinge mais de metade dos sectores de atividade, destacando-se a Construção (+52%; +69 processos de insolvência) e as Indústrias (+32%; +65 processos de insolvência), sectores que historicamente registam mais insolvências, conclui a Informa D&B.