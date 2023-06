“Apoio inteiramente todas as palavras de Vladimir Vladimirovich Putin!”, considerou o líder checheno, ao mesmo tempo que prometeu apoio militar das suas forças.

24 Junho 2023, 12h04

O líder checheno, Ramzan Kadyrov, revelou que as forças militares estão prontas a ajudar o governo russo a derrubar o mercenário Yevgeny Prigozhin e o Grupo Wagner. Desta forma, Kadyrov colocou-se do lado de Vladimir Putin.

Em comunicado no Telegram, Ramzan Kadyrov considerou que o comportamento do líder do Grupo Wagner é “uma facada nas costas” da Rússia e Putin e pediu aos soldados para não cederem a qualquer provocação do grupo paramilitar.

“Vladimir Vladimirovich [Putin] tem toda a razão. Trata-se de um motim militar!”, escreveu no Telegram. “Não há justificação para tais ações! Apoio inteiramente todas as palavras de Vladimir Vladimirovich Putin!”, considerou o líder checheno.

“Os soldados do Ministério da Defesa e do Serviço Federal da Guarda da República da Chechénia já estão a caminho das zonas de tensão. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a unidade da Rússia e proteger o seu Estado”, assegurou.