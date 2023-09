Com uma autonomia de 300 quilómetros e um tempo de carregamento de 1 hora e 15 minutos, o E-Truck deverá começar a ser vendido no próximo ano.

12 Setembro 2023, 19h51

O segmento de camiões da Ford, denominado Ford Trucks, pretende que metade das viaturas que constrói sejam “carbono zero” até 2030. Dez anos mais tarde, a marca de veículos comerciais pesados quer uma total transição energética até 2040, isto é, sem quaisquer emissões carbónicas.

Os dados foram avançados pela Ford em Lisboa e, para os tornar possíveis, a marca apresentou o protótipo do seu primeiro camião elétrico. O E-Truck deverá ser colocado no mercado no próximo ano, com uma capacidade de bateria de 392 kwh, uma autonomia de 300 quilómetros e uma velocidade de carregamento de 1 hora e 15 minutos.

De acordo com o CEO da Ford Trucks Portugal, o futuro da Ford Trucks passa pelo hidrogénio e pelas baterias. Ainda assim, antes de mais, “existem vários pequenos passos que podem ser dados sempre no âmbito de aumentar a eficiência energética do transporte e, por sua vez, reduzir a pegada carbónica”, salientou Bruno Oliveira em declarações citadas num comunicado da empresa.

As palavras do diretor-geral da Ford Trucks, Koray Kuvvet, seguem no mesmo caminho. O responsável reitera o “compromisso para com os nossos clientes, no sentido de desenvolver as melhores soluções” na transição energética que a empresa procura alcançar.