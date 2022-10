O Brasil, maior e mais populoso país do mundo lusófono, ocupa um lugar chave no mapa de internacionalização do Iscte Executive Education.

É a par da China o mercado que mais alunos fornece à Escola de formação de executivos do ISCTE-IUL. E o número promete continuar a crescer a bom ritmo. “A muito curto prazo poderemos estar a receber 500 a 600 alunos brasileiros por ano”, revela José Crespo de Carvalho, presidente do Iscte Executive Education, ao Jornal Económico.

