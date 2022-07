Formação num mundo em mudança: desafios, tendências e oportunidades. Veja a Mesa Redonda do JE

A Mesa Redonda ‘Quem é Quem na Formação’ é uma iniciativa que vai reunir líderes do sector da formação e educação e que está inserida no anuário que será publicado esta sexta-feira com a edição impressa do JE.

O painel de convidados desta Mesa Redonda será composto pelos líderes de três instituições de Ensino Superior, nomeadamente Pedro Brinca, professor da Nova School of Business and Economics (SBE), Rui Sousa, Dean da Católica Porto Business School e José Crespo de Carvalho, presidente do ISCTE Executive Education.

Além destes, estarão também presentes associativistas e especialistas da área, como o presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, António Almeida-Dias, e o fundador e diretor da Uniarea, Davis Gouveia.

Em cima da mesa, estarão temas centrais ao sector da formação e do ensino, especificamente focados na transformação dos contextos mundiais. Pretende-se analisar os desafios, as tendências e oportunidades que o sector encara para o futuro.

Ao longo da conversa, serão abordadas as necessidades concretas do país em termos de qualificações bem como as oportunidades que estão a ser criadas, nomeadamente através da entrada dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outras linhas comunitárias.

Será também uma oportunidade para endereçar a qualidade da gestão das instituições de Ensino Superior e avaliar a proximidade do Ensino Superior à população. A crescente relevância de temas como a digitalização e os critérios ESG também já pesam nas lideranças das instituições.