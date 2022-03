Fórmula Um vai ter corrida nas ruas de Las Vegas

A Fórmula Um vai ter uma corrida nas ruas de Las Vegas, Estados Unidos da América, cidade mais conhecida pelos seus casinos e animação noturna.

Os bólides vão percorrer um circuito de mais de seis quilómetros na ‘cidade do pecado’ tendo como fundo os famosos néons dos casinos da cidade, incluindo o Caesars Palace, assim como as fontes de Bellagio e a versão local da famosa torre Eiffel.

Três grandes retas, 14 curvas e uma velocidade máxima de 340 quilómetros por hora em 50 voltas. Esta vai ser a terceira prova norte-americana no calendário da F1, juntando- se Austin e a Miami que vai fazer a sua estreia a 8 de maio.

A corrida vai passar a constar do calendário de F1 na próxima época e durante três anos. O evento deverá ter lugar na segunda metade de novembro para coincidir com o fim de semana do feriado nacional do Dia da Ação de Graças. E vai ter uma particularidade: vai ter lugar no sábado.

“Este é um momento incrível para a Fórmula Um que demonstra o grande apelo e crescimento do nosso desporto com uma terceira corrida nos EUA”, disse Stefano Domenicali o presidente da F1. “Las Vegas é um destino conhecido em todo o mundo pela sua excitação, hospitalidade e a famosa Strip [parte sul da Boulevard de Las Vegas onde estão concentrados muitos hotéis e casinos]. Não há melhor local para a F1 do que a capital global do entretenimento”.