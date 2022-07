Fortes resultados da banca e dados macro fazem Dow Jones subir 650 pontos

Wall Street encerrou a última sessão da semana com fortes avanços, impulsionada pelos resultados trimestrais mais positivos da banca e por dados macro fortes que dão alguma esperança na capacidade da maior economia do mundo evitar uma recessão nos próximos trimestres.

O Dow Jones fechou a ganhar mais de 650 pontos, ou 2,15%, para os 31.288,19. Já o S&P 500 avançou 1,85% para os 3.860,64 pontos, enquanto o Nasdaq ganhou 1,79%, ou 200 pontos, até aos 11.452,42.

Na vertente económica, as vendas a retalho subiram 1,0% em junho, superando as expectativas do mercado, que apontavam para 0,8%, e registando o maior avanço dos últimos três meses. Isto ajudou com o sentimento dos investidores, dada a força mostrada pelo consumo das famílias americanas apesar da subida generalizada de preços, afastando parcialmente as preocupações com mais um trimestre de crescimento negativo.

O mercado tem vivido dias de alguma preocupação com esta eventualidade, especialmente dada a necessidade da Reserva Federal de controlar a inflação, que voltou a avançar em junho para os 9,1%.

O sector da banca teve um dia bastante mais positivo, com o Citigroup a reportar resultados melhores do que o esperado, impulsionando o título financeiro para os 13% de ganhos. Também a Wells Fargo ganhou 5,9% apesar de ter falhado as estimativas do mercado para os números do último trimestre, tendo mesmo anunciado que está a colocar fundos de parte para assegurar perdas de crédito.

Outros grandes nomes do sector também ganharam durante o dia, com o Bank of America a avançar 6,8% e a JPMorgan Chase a valorizar 4,4%.

Os bons números na vertente macro deram também algum alento ao sector tecnológico, que sofreu com os receios dos investidores de que novo aumento da inflação precipitasse subidas mais expressivas dos juros na próxima semana. Destaque para Netflix e Meta, que avançaram 8,2% e 4,2%, respetivamente.

Já a Tesla teve dificuldades em manter-se no verde numa altura em que Elon Musk enfrenta um caso nos tribunais pela tentativa de compra agressiva do Twitter. As ações da rede social fecharam o dia a ganhar 3,85%.

O Dow beneficiou ainda dos fortes resultados da United Health, que fechou com mais 5,4% e empurrou o índice para cima, dado o seu peso de quase 2% na principal bolsa industrial norte-americana.