Fortuna de Musk volta a aumentar. Dono da Tesla vai receber 23 mil milhões por atingir objetivos

A Tesla continua a somar recordes e a tornar o seu dono no homem mais rico do mundo. Os resultados trimestrais da Tesla excederam os objetivos e Elon Musk deve receber 23 mil milhões de dólares (21,13 mil milhões de euros) por este feito.

No primeiro trimestre do ano, a fabricante de veículos elétricos atingiu recordes históricos de lucros, receitas e entregas de veículos. Só nos primeiros três meses do ano, a Tesla faturou 18.756 milhões de dólares (17.231 milhões de euros; mais 81% do no período homólogo), recebeu 679 milhões de dólares (623,8 milhões de euros) pelas vendas de créditos de emissões de dióxido de carbono, entregou mais de 310 mil veículos e teve um lucro de 5.073 milhões de dólares (4,66 mil milhões de euros).

No início do mês, Elon Musk foi considerado pela Forbes como a pessoa mais rica do mundo, somando uma fortuna de 249 mil milhões de dólares (228,7 mil milhões de euros). Agora, depois dos bons resultados da sua fabricante elétrica, Musk vai receber um bónus também devido ao desempenho das ações.

Este pagamento faz parte de um acordo extraordinário que a empresa fez com Musk em 2018, onde ficou estabelecido que o multimilionário receberia um bónus de 55,8 mil milhões de dólares (51,26 mil milhões de euros) caso conseguisse transformar a empresa num negócio de 650 mil milhões de dólares (597 mil milhões de euros) no prazo de uma década, ou seja, até 2028.

Mas Musk só precisou de dois anos para alcançar o valor proposto, chegando ao marco em janeiro de 2020. Atualmente, a Tesla soma um valor de mercado de 1,1 biliões de dólares (um bilião de euros), depois do preço das ações ter crescido 1.300% desde janeiro de 2018.

Não recebendo salário da empresa que fundou e foi construindo, Musk deve receber agora o valor final acordado com a Tesla em 2018. Num esquema de 12 partes, cada vez que um objetivo é concluído, Musk tem a possibilidade de comprar 8,4 milhões de ações a 70 dólares (64,30 euros), um valor simbólico face ao preço atual de 977 dólares (897,5 euros) por título.

Isto significa que, recebendo agora as três últimas partes do acordo, é oferecido 7,7 mil milhões de dólares (7,07 mil milhões de euros) por tranche, o que dá o total de 23 mil milhões. Apesar deste bónus significativo estar a ser dado como garantido, o pagamento precisa de ser assinado pelo conselho de administro e Musk tem de manter as ações (25,2 milhões de títulos pelas três últimas partes) durante um período máximo de cinco anos antes de considerar vendê-las.