Fórum para a Competitividade prevê uma desaceleração da economia nos próximos trimestres

O Fórum para a Competitividade mostra-se preocupado com a evolução recente da economia nacional, dada a subida da inflação e a expectativa de que o país registe o crescimento mais baixo do grupo dos países da UE este ano, de acordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O Fórum destaca a subida da inflação em Portugal, que “evoluiu de forma muito preocupante”, ao chegar aos 7,2% na leitura de abril e “aproximando-se muito da da zona euro”, deixando assim de ser das economias com menor pressão nos preços do bloco da moeda única.

“Se os preços já não subissem mais até ao final do ano, a inflação média de 2022 seria de 6,1%”, destaca o think-tank, sublinhando a extensão da pressão inflacionista no país.

Esta situação leva a que o Banco Central Europeu (BCE) tenha já sinalizado uma possível subida das taxas de juro diretoras no final de julho. Por outro lado, a Reserva Federal arrancou já com o ciclo de normalização da política monetária, contribuindo para um mercado global mais restrito e para o enfraquecimento do euro face ao dólar, dada a expectativa de que o regulador europeu seja mais lento a reagir a um possível sobreaquecimento da economia do que o seu homólogo norte-americano.

A juntar a estes fatores, a gestão pandémica na China ameaça agravar ainda mais as disrupções verificadas no comércio internacional, ao impor confinamentos longos em cidades portuárias chave na logística global.

“Para os próximos trimestres deverá haver desaceleração, devido à deterioração internacional, às ajudas orçamentais muito limitadas e inflação em forte aceleração”, projeta, assim, o Fórum, baseando-se também na queda da confiança em vários sectores da economia. Em sentido contrário, o consumo tem aguentado em termos de expectativas, bem como o turismo, que vai mantendo a sua recuperação.

Face a esta situação, o organismo deixa fortes críticas à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que, defende, traz “austeridade para as famílias” ao mesmo tempo que cria medidas com “um efeito limitado sobre a inflação” e que “parecem insuficientes, em particular no apoio às famílias, por serem restritas às que recebem prestações sociais mínimas, que são um subconjunto reduzido do grupo dos mais pobres”.

De igual forma, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é alvo de duras críticas pelo excessivo foco no sector público, que recebeu 94% dos apoios já pagos. “Se o PRR for um mero estímulo da procura, pode acelerar o processo de atingir o pleno emprego, mas não terá qualquer impacto no aumento do potencial de crescimento da economia”, argumenta o Fórum, lembrando que o período que antecedeu o resgate financeiro da ‘troika’ não houve falta de procura.

“Como é que se pode pensar que um PRR dirigido em mais de 90% ao sector público, que apenas representa cerca de 15% do emprego, pode servir para acelerar o crescimento e convergir com a UE?”, questiona a nota do Fórum.