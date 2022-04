Fórum para a Competitividade revê crescimento este ano em baixa para entre 2,5% e 4%

O Fórum para a Competitividade reviu em baixa as suas previsões para o crescimento este ano, apontando agora a um intervalo entre 2,5% e 4%, o que constitui uma redução assinalável em relação aos 4,5% previstos anteriormente.

O organismo destaca os efeitos da guerra na Ucrânia nas perspetivas económicas europeias, incluindo as portuguesas, considerando que esta tem levado a uma subida considerável dos preços, sobretudo dos bens energéticos e alimentares. Este impacto reflete-se assim na revisão em baixa agora conhecida, mas também os valores relativos ao final do ano passado foram atualizados em baixa.

“No 4º trimestre de 2021, as restrições então decididas conduziram a um abrandamento da atividade, tendo o PIB desacelerado de 2,8% para 1,6%, em termos trimestrais. Em termos homólogos, a evolução passou de 4,4% para 5,8%, muito distorcida pelas flutuações extremas registadas em 2020”, pode-se ler na nota sobre as perspetivas empresariais do think-tank.

O Fórum destaca também que, antes da invasão russa, “a maioria das fontes previa mesmo um aumento do PIB superior a 5%, um valor elevado em termos históricos, que resultava do grande atraso da retoma portuguesa e não de qualquer qualidade do desempenho nacional”.

“Ainda assim, em linha com o crescimento moderado esperado para os nossos parceiros comerciais e com a margem para recuperar da recessão de 2020, o Fórum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 4,9% em 2021, para entre 2,5% a 4% em 2022 e uma nova desaceleração em 2023, para entre 1,5% a 3%, com a eliminação da folga da economia”, acrescenta.

O conflito na Europa tem afetado os vários segmentos da economia, com o consumo, indústria, produção agrícola e construção a sofrerem já os efeitos adversos da guerra e das perturbações nos mercados internacionais. Ainda assim, os decréscimos nas perspetivas de curto-prazo deste sectores foram relativamente limitados, destaca a nota, com o turismo a verificar mesmo uma ligeira melhoria.

Na vertente da inflação, a expectativa é que esta acelere em 2022, chegando a um intervalo entre 3% e 4,5%, projeta o Fórum, mas os “sinais

crescentes de tentativas de substituição da energia da Rússia poderão limitar as subidas dos preços dos combustíveis e abrandar a inflação”.