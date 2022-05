Fotogaleria. A modelo portuguesa que conquistou piloto da Fórmula 1

Lando Noris não teve sorte no Grande Prémio de Miami, que teve lugar este domingo, e foi obrigado a abandonado a prova. Na volta 41, um toque entre o britânico e Pierre Gasly acabou com a corrida do piloto da McLaren.

À distância, a namorada, a portuguesa Luisinha Oliveira, de 22 anos, demonstrou publicamente o apoio a Norris através de uma publicação nas redes sociais. A modelo portuense partilhou um vídeo da McLaren e na legenda acrescentou um coração cor de laranja.

Lando, um dos jovens pilotos mais populares, saiu da corrida após bater no carro de Pierre Gasly, um acidente que marcou a corrida em Miami, que teve várias voltas com safety car por causa deste embate a alta velocidade.

Luisinha é irmão da atriz Beatriz Barosa e tem-se destacado em diversos editoriais de Moda