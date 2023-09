O programa tem como objetivo aprofundar dois conceitos, de low-code/no-code, de forma a oferecer uma formação completa que permita que os alunos consigam programar em IA. O modelo da formação é 100% online e tem flexibilidade de horários.

19 Setembro 2023, 19h55

A Founderz, uma escola internacional de negócios digital, vai lançar, para o mercado português, um programa online de Inteligência Artificial (IA) e inovação em colaboração com a Microsoft. Esta aposta tem como objetivo democratizar o acesso à formação em tecnologias que estão a marcar a atual tendência tecnológica a nível global.

O programa tem como objetivo aprofundar dois conceitos, de low-code/no-code, de forma a oferecer uma formação completa que permita que os alunos consigam programar em IA. O modelo da formação é 100% online e tem flexibilidade de horários.

Neste programa, os alunos vão ter a oportunidade de adquirir competências práticas para aplicar os modelos de IA no mundo empresarial. Na conclusão do programa os formandos recebem uma certificação da Founderz e ficam elegíveis para a certificação Microsoft PL-900 através de um exame final.

Pau Garcia-Milà, CEO da Founderz, afirma que “acreditamos que devem existir opções educativas para aceder a uma formação de qualidade nestes domínios, e nada melhor do que colaborar com a Microsoft, uma referência clara no sector, que marca o ritmo da inovação, que é cada vez mais rápido”.

Esta nova formação aproveita ao máximo o potencial das novas tecnologias para melhorar a experiência de aprendizagem através de um modelo que entende o estudante como parte da inteligência coletiva do programa.

“A Microsoft tem vindo a contribuir continuamente para a aceleração da transformação digital e para promover o incremento de competências digitais nas nossas populações. Temos, enquanto organização, objetivos ambiciosos de skilling em IA, e esta colaboração é mais um passo nesse sentido. Todos os esforços são poucos para aprofundar ainda mais a implementação de uma IA generativa eticamente responsável”, salienta Manuel Dias, Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft Portugal.