A Federação Portuguesa de Futebol e o BPI anunciaram esta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, no espaço BPI All-In-One, o lançamento oficial da época 2023/24 da Liga BPI.

14 Setembro 2023, 20h38

O anúncio foi acompanhado pela notícia de um programa de 20 bolsas de estudo a que se poderão candidatar as jogadoras da principal competição feminina de futebol.

As novas Bolsas serão atribuídas pela Federação Portuguesa de Futebol, como o apoio do BPI e da Fundação ”la Caixa”.

“O desenvolvimento integral do futebol feminino tem como ambição a promoção da igualdade de género e de oportunidades. Este programa de Bolsas, cuja atribuição se baseia no mérito académico, pretende encorajar as jogadoras da Liga BPI que queiram seguir um percurso formativo em simultâneo com a sua carreira desportiva. Desta forma, ajuda-as a atingir o seu potencial dentro e fora do campo e a ultrapassarem os desafios financeiros ou logísticos que possam encontrar, ajudando a abrir novas perspetivas na vida das jogadoras”, lê-se no comunicado.

As bolsas são atribuídas por um Júri próprio, composto por elementos da FPF, que elege as candidatas a Licenciaturas ou Mestrados por critérios de mérito e aproveitamento estabelecidos num regulamento público.

“As candidaturas serão avaliadas e selecionadas até 15 de outubro para que as jogadoras da Liga BPI possam começar a usufruir das mesmas já no ano letivo de 2023/2024”, acrescenta o banco.

A Federação Portuguesa de Futebol e o BPI iniciaram a sua ligação em 2018 com um acordo alargado de patrocínio às Seleções Nacionais A de futebol, masculina e feminina, e da Seleção Nacional de sub-21, tendo ainda o banco dado o naming à principal competição feminina de futebol, a Liga BPI, e à Taça da Liga BPI.

Além disso, o BPI também apoia as seleções jovens e desenvolve várias iniciativas de responsabilidade social em conjunto com a FPF.