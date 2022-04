França: debate entre candidatos correu melhor a Macron

Numa altura em que Emmanuel Macron tem 56,5% de intenções de voto e Marine Le Pen tem 43,5%, o debate que prometia ser o da dissipação de todas as dúvidas há-de ter sido isso mesmo, pelo menos a acredita na enorme quantidade de vezes que se ouviram acusações de “está a faltar à verdade” e “isso é uma falsidade”. Num ambiente ainda assim calmo – ao contrário da crispação que se sentia no debate idêntico (com os mesmos protagonistas) de há cinco anos atrás, os franceses (e os muitos estrangeiros que com certeza se deram ao trabalho de o seguir durante duas horas e meia) – foi a candidata da extrema-direita que mais vezes se queixou da “desonestidade intelectual” face ao seu oponente.

A provar que o diálogo seguia no ritmo certo, só aos 50 minutos é que Marine Le Pen se queixou pela primeira vez de que “não está a deixar-me falar”. Ia por essa altura em curso o debate sobre questões europeias que, não tendo trazido qualquer novidade, permitiu deixar claro que ambos estão nos antípodas um do outro.

Marine Le Pen insistiu n­a defesa da Europa das Nações onde, disse, ao invés de todos os 27 se misturarem numa amálgama de indecisões e de diluição dos interesses vitais de cada um, todos possam ter em mãos os destinos das suas populações. Macron preferiu enfatizar que a França é, juntamente com a Alemanha – o ‘velho’ eixo Paris-Berlim que era uma das suas prioridades há cinco anos – um dos motores da Europa e não deve deixar fugir esse papel. Le Pen duvidou da bondade do ‘esquema’ e prometeu que não o seguiria – ao invés, prefere “mudar a União Europeia por dentro”.

“Há cinco anos como hoje, quer sair da Europa. O Eixo franco-alemão foi o que fez com que a Europa avançasse. Viu-se isso com as vacinas” e com “a política de mutualidade” da dívida, referiu Macron, para explicar que esse é o caminho certo porque “precisamos de uma Europa mais forte, que precisa de um eixo franco-alemão cada vez mais forte”.

Le Pen argumentou que “só há soberania europeia se houvesse um povo europeu, que não há”, pelo que o seu caminho bem menos federativo é, no seu entender, aquilo de que os franceses precisam. Ou “quer substituir a bandeira francesa pela da Europa no Arco do Triunfo?”, perguntou. Mas não deixou de dizer que “pretendo manter-me na União Europeia” “mas num mundo à parte”, respondeu Macron.

Já antes tinha sucedido o período mais melindroso de todo o debate: o da questão da guerra da Ucrânia. E dos entendimentos entre Marine Le Pen e o presidente Russo Vladimir Putin. Como introdução, Macron quis falar do empréstimo que o partido de Le Pen contraiu junto de um banco russo. Le Pen argumentou que de facto pediu esse empréstimo – “que estou a pagar, ao contrário do que está a insinuar”. Por uma razão simples: “fui obrigada a fazer um empréstimo no estrangeiro porque nenhum banco francês quis fazer-me um empréstimo. Houve ali um défice de democracia, os bancos não faziam empréstimos a todos”. Macron contra-argumentou que “outros partidos não foram fazer empréstimos à Rússia e à Hungria”, mas Le Pen recusou admitir que tem “qualquer dependência” face à Rússia: “a minha única dependência é ter de pagar o empréstimo”.

“Mas foi buscar o dinheiro a um banco próximo do poder da Rússia, fez um contrato favorável”, adiantou Macron, para ouvir mais uma vez “o que diz é falso, é muito desonesto”. Le Pen deixou no ar a possibilidade de Macron ter tido alguma coisa a ver com o impedido de contrair um empréstimo em França.

Estava lançada a confusão. E Macron insistiu, desta vez sobre a Ucrânia, que “as suas posições não correspondem ao que diz o seu partido. O que diz é o contrário do que historicamente sempre disse. Reconheceu a anexação da Crimeia. Defende o poder russo e depende de Putin”. “É falso: sou totalmente livre, sou patriota. Veja o que escrevi em 9 de novembro de 2014: defendo uma Ucrânia livre da Rússia, dos Estados Unidos e da Europa. A Crimeia não me coloca qualquer problema. Fez o mesmo que eu, recebeu Putin depois disso”.

O presidente argumentou que que a França ”ajudar a Ucrânia com armas e financiamento, recebendo os que fogem. Devemos manter e intensificar esta linha. E fazer com que os outros países se convençam que a Rússia escolheu um mau caminho”. “É preciso uma Europa forte e equilibrada. É por isso que investi nas nossas forças armadas. Devemos fazer com que a Rússia aceite um cessar-fogo e abandone a Ucrânia”, afirmou.

Marine Le Pen respondeu que está “solidária em absoluta com o povo ucraniano. O seu esforço para a paz merece ser apoiado. Ajudar a Ucrânia? Claro que sim”. Mas não se esqueceu de afirmar que “concordei com as sanções, a única com que não concordo é o corte da importação de gás e petróleo. Não vai afetar a Rússia e vai afetar o povo francês. Será catastrófico para as pessoas e para as empresas. Não vai afetar a Rússia, porque vai vender a outros países”.

Já antes, a questão da energia tinha deixado claro que os dois estão em lugares opostos. Marine Le Pen afirmou que “temos de retomar os preços regulados fora do quadro da União Europeia”. Ao contrário, Macron disse que “não vou subvencionar as energias, mas ajudar as famílias a ultrapassar a crise. A melhor maneira de aumentar o poder de compra é encontrar emprego. Mais de um milhão de franceses encontrou trabalho nos últimos cinco anos”.

As questões caseiras, nomeadamente o poder de compra dos franceses, a segurança, a resposta à pandemia, o aumento dos funcionários públicos e a sempre polémica questão da idade da reforma ocupou parte do debate e nesse particular Emmanuel Macron parece ter-se saído melhor que Le Pen.

Se é preciso haver um vencedor da noite, não será fácil atribuir a vitória senão a Emmanuel Macron – mas isso é de qualquer uma visão do lado de fora das fronteiras francesas. Para se saber mais, vale a pena observar-se o andamento das sondagens sobre intenções de voto já a partir desta quinta-feira. E para se saber de ciência certa, só mesmo esperando pela noite do próximo domingo. Até lá, nada indica que as dúvidas sobre quem será o próximo presidente de França se dissipem – como aconteceu há cinco anos atrás.