França (e a Europa) à espera de confronto decisivo entre Macron e Le Pen

Há cinco anos, ficou célebre o debate que os dois candidatos que ‘sobraram’ para a segunda volta das presidenciais francesas tiveram entre si, e os analistas foram claros: foi a hora decisiva – que determinou a vitória do ‘novato’ Emmanuel Macron, o novo príncipe do centro-direita sobre Marine Le Pen, a ‘velha’ rainha da extrema-direita.

Cinco anos volvidos, a única certeza em torno de debate que se repete este princípio de noite é que não será a mesma coisa. Por vários motivos. Desde logo porque o capital de esperança que Macron levava no bolso foi entretanto gasto nos cinco anos seguintes – e esta noite o atual presidente apresentar-se-á não para ‘vender’ esperanças, mas para prestar contas da gestão dessas esperanças – se a gestão foi boa ou má, é outra coisa.

Do seu lado, Marine Le Pen estará mais bem preparada. Por uma razão simples, segundo os críticos: porque não tem forma de estar pior, por muito que quisesse. De facto, há cinco anos, todos os analistas convergiram para a evidência de que a candidata se esqueceu (ou não teve arte) dos mínimos a que um debate daquele género obriga. Irritações, desconhecimentos, dúvidas e hesitações marcaram a sua prestação em 2017, e ninguém acredita que o fará novamente.

Ou seja, se alguém tem alguma coisa perder na inevitável comparação que todos farão entre a noite de hoje e a sua ‘homóloga’ de há cinco anos, será Emmanuel Macron.

Dito isto, todos reconhecem ao atual presidente bastas capacidades para gerir estes confrontos diretos, não só pela eloquência fácil e pelo verbo ágil e eficaz, mas também porque, apesar de tudo, o saldo da sua prestação no Eliseu não será tão radicalmente negativo como Le Pen o quererá ‘pintar’. Nesse quadro, o atual presidente tratará de enaltecer o que de melhor conseguiu dentro de portas – o crescimento da economia, o corte no desemprego, a capacidade de captação de investimento estrangeiro, a reforma (mesmo que tímida) de algumas leis do trabalho e a luta contra os extremismo confecionais.

Como tratará também de enaltecer a sua prestação fora de portas – onde avultam diversos reveses, mas também uma batalha não completamente perdida (é o melhor que tem a alegar) por um reposicionamento de França como o país mais importante da União Europeia.

No confronto direto, Macron irá por certo esgrimir as relações duvidosas (porque íntimas) entre Le Pen e o presidente russo, Vladimir Putin, a estranha mudança da sua agenda política – este ano bem menos radical que há cinco anos atrás – e a reserva com que o resto da Europa (ou pelo menos dos governos do resto da Europa, e mesmo assim nem todos) olha para a sua opositora enquanto possível presidente dos gauleses.

Do outro lado do cenário televisivo espera-se uma Marine Le Pen menos irritada e principalmente menos irritável, que evidencie o que de pior aconteceu na economia e na sociedade francesas nestes últimos cinco anos – com passagem obrigatória pelos ‘coletes amarelos’, por si, diz-se, patrocinados. Quanto à questão que envolve Putin, vai ser interessante perceber-se de que forma Le Pen responderá – desde logo porque aparentemente as suas ligações com o presidente russo não que causaram qualquer incómodo na primeira volta. Percebendo isso, e já depois de ter passado à segunda volta, Le Pen afirmou ser favorável à assinatura de uma espécie de tratado de não agressão entre a Rússia e a França depois do fim da guerra da Ucrânia.

Para além de ser fácil de escrever – basta ir aos arquivos buscar um dos vários tratados que as duas nações assinaram ao longo de séculos de relacionamento diplomático e retirar-lhe a parte em que se comprometiam a pegar em armas se uma delas fosse atacada por um país terceiro – a ideia não parece ter sido propriamente mal recebida pelos franceses. E isso envolve um problema para Macron: a França gosta especialmente da sua independência e ‘não-seguidismo’ face à vulgata europeia, não tem os Estados Unidos em especial apresso e uma parte dos votantes ainda se lembra do dia em que o Marechal de Gaulle expulsou a NATO de Paris e a recambiou para os seus arredores (Bruxelas, no caso). Não é certo, por isso, que a questão Putin’ venha a valer muito mais votos para Macron no dia 24 de abril.

Marine Le Pen tentará ser o repositório das queixas dos franceses que não têm mais nada nem mais ninguém – os deserdados da globalização. Mas, para além de não serem muitos (quando comparados com outros países europeus) e de a globalização já ter tido mais saúde, não é aí que a candidata poderá ganhar. O que lhe permitirá ganhar será convencer a esquerda que votou em Jean-Luc Mélenchon a votar desta vez na extrema-direita ou na pior das hipóteses a ficar em casa a ler livros sobre a pré-história (maio de 68) dos seus desencantos.

Para todos os efeitos, mais que o debate, vale a pena aguardar pelas primeiras correções das sondagens que com certeza serão feitas imediatamente a seguir.