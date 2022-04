França: Macron alerta para “perigo da extrema-direita”, que marcha por todo o país

Emmanuel Mcron, presidente e candidato a renovar o seu mandato, está sábado em Marselha para oum grande comício, mas em intervenções até lá chegar alertou contra “os perigos” da extrema-direita, uma longa lista de assuntos que começou pela liberdade de imprensa e pelos direitos das mulheres, antes de derivar para as desigualdades entre os ricos e os menos ricos. Macron tinha como linha de raciocínio uma das estratégias que têm liderado a sua prestação entre a primeira e a segunda voltas: convencer os abstencionistas da necessidade de impedir a extrema-direita em chegar ao poder.

Num contexto em que a abstenção na primeira volta não foi a maior de sempre mas também não foi a menor, Macron sabe que – num caminho estreito até à vitória – convencer os franceses que se abstiveram a não voltarem a fazê-lo a 24 de abril pode ser uma das chaves do sucesso da sua campanha.

Os temas sociais têm estado presentes, mas não apenas os que têm diretamente a ver com a economia. “A rutura que a extrema-direita prepara com a irmandade republicana quando quer questionar o direito de asilo ou organizar um referendo para restaurar a pena de morte” , “a rutura com o nosso laicismo quando quer estigmatizar milhões de franceses, proibir o uso do véu ou a alimentação kosher” e a reaproximação com a Rússia, foram temas também mencionados em mais um dia de campanha.

Entretanto, neste mesmo sábado, milhares de manifestantes antide -extrema-direita marcharam em várias localidades do país – ao mesmo tempo que contra-manifestações iam sendo organizadas em seu redor. A polícia viu-se obrigada a alertar sobre possíveis incidentes enquanto os manifestantes se reuniam em cerca de 30 cidades francesas.

No centro de Paris, milhares de pessoas reuniram-se cantando slogans anti-extrema-direita e alertando para uma reviravolta da democracia se Marine Le Pen vencesse. “Se a extrema-direita chegar a poder, veremos um grande colapso dos campos democráticos, antirracistas e progressistas”, Dominique Sopo, presidente do SOS Racismo, que juntamente com dezenas de grupos de direitos cívicos, sindicatos e associações convocou, os protestos para várias cidades francesas.

“As pessoas precisam de perceber que, apesar da sua raiva contra Emmanuel Macron e as suas políticas, não há equivalência entre um candidato liberal e conservador e um candidato de extrema-direita”, referiu – dando assim voz a uma clivagem que regressa ao país cinco anos depois das eleições de 2017.

As últimas sondagens parecem favorecer Macron, que tem conseguido aumentar a diferença para com Marine Le Pen, mas as contas estão longe de estarem fechadas – e segundo os analistas Macron não pode baixar a guarda. Uma sondagem da responsabilidade da IPSOS-Sopra-Steria, de sexta-feira, afirma que o presidente vence a segunda vilta com 56% dos votos.