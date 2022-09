França quer projeto de reforma das pensões pronto até ao Natal

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai avançar com a reforma do sistema de pensões do país e o governo francês espera ter essa legislação preparada até o Natal, disse o ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, esta quinta-feira.

“Emmanuel Macron estabeleceu um quadro para um aumento progressivo da idade de reforma para equilibrar o sistema de pensões (orçamento)”, disse Dussopt, segundo a “Reuters”.

As negociações com partidos políticos e sindicatos vão começar já na próxima semana. “A intenção é realizar uma votação no início de 2023 e que a reforma entre em vigor em julho”, afirmou Dussopt.

A primeira-ministra Elisabeth Borne disse à “Agence France Presse” que a reforma pode implicar o aumentar a idade de aposentadoria em três anos para 65 até 2031.

No entanto, as conversas com os sindicatos podem não correr como Macron pretende. O líder sindical da CGT, Philippe Martinez, já avisou que outra ronda de negociações seria inútil. “Se for para propor o aumento da idade de reforma, não ficaremos [à mesa] por muito tempo”,

Reformar o dispendioso e complicado sistema de pensões da França foi um elemento chave na campanha eleitoral de Macron quando chegou ao poder pela primeira vez em 2017. No entanto, as suas propostas iniciais enfureceram os sindicatos e provocaram semanas de protestos e greves de transporte pouco antes da pandemia de Covid-19. Macron colocou a iniciativa em espera quando ordenou o confinamento da França no início de 2020.

O chefe de Estado tem falado repetidas vezes sobre querer fazer os franceses trabalharem mais e elevar a idade de aposentadoria dos atuais 62 anos.

Perante um cenário de inflação crescente em toda a Europa e a pior crise de custo de vida do continente em décadas, a oposição à reforma permanece forte entre os adversários políticos de Macron e os sindicatos. Até no próprio partido de Macron, La Republique en Marche, estão divididos sobre o assunto.