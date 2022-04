Francisco Assis quer remodelar o CES, porque “está ultrapassado”

O presidente do Conselho Económico e Social (CES) e candidato a manter-se no cargo, Francisco Assis, quer fazer alterações ao plenário do CES e comprometeu-se a propor à Assembleia da República a criação de um grupo de trabalho para alterar a lei.

Francisco Assis, que é presidente do CES desde julho de 2020, foi ouvido sobre os projetos que tem para o CES, esta quarta-feira, 27 de abril, num dia em que foram feitas audições aos candidatos a nomeação pelo Parlamento para diversos órgãos externos.

O plenário do CES é composto por 66 membros efetivos e por igual número de suplentes, incluindo o presidente e quatro vice-presidentes do organismo.

O Governo, assim como as confederações empresariais e as confederações sindicais que integram a Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) fazem parte do plenário, por inerência.

Quanto aos restantes, “nos primeiros 15 dias após a tomada de posse do presidente do CES, na Assembleia da República, este dá início ao processo de designação dos membros do CES”, refere o próprio CES, explicando que os membros são designados por determinação da lei ou “com base na apresentação de candidaturas pelas organizações que se julguem representativas das diferentes categorias previstas na lei, tendo em conta a relevância dos interesses representados”.

No Parlamento, Assis defendeu que este sistema tem de ser alterado. “O plenário do CES está ultrapassado, tem 30 anos. A primeira coisa que farei após a eleição é pedir uma audiência ao presidente da Assembleia da República, Santos Silva, para propor a criação de um grupo de trabalho para alterar a lei do Conselho Económico e Social, que precisa de ser atualizada”, disse, perante os deputados da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

“Podemos ter um CES substancialmente mais forte do que aquele que temos”, defendeu, sugerindo que este organismo pode, nomeadamente, absorver “alguma administração consultiva do Estado”, com poupança de recursos públicos.

Para Francisco Assis, o CES “está numa fase de mudança” e precisa até de mudar de instalações, para umas mais adequadas.

O PS propôs, na sexta-feira, a recandidatura de Francisco Assis, que foi eurodeputado e presidente da Câmara Municipal de Amarante pelo partido. A eleição decorrerá a 29 de abril, por voto secreto, necessitando da aprovação de dois terços dos deputados.

CNE com meios escassos

No processo de audições, foram também ouvidos os candidatos à Comissão Nacional de Eleições (CNE), que se queixaram aos deputados da escassez de meios daquele organismo, canalizados, quase na totalidade, para as “míseras campanhas de esclarecimento que faz em cada eleição”, como referiu João Almeida, apontado pelo PCP.

Almeida, que está há 19 anos na CNE, explicou que o organismo “funciona no limite dos meios ou sem meios”, notando que que num quadro de 20 funcionários, apenas 11 estão em funções e só dois são juristas.

A questão a repetição das eleições legislativas no círculo da Europa foi, também, abordada, tendo a candidata do PSD, Vera Penedo, apontado as dificuldades verificadas como o quadro da lei e a informação aos eleitores. “O que constatei é que o emigrante não sabe votar face à lei que tem em vigor, foi só isso que aconteceu, o emigrante não soube votar: ou a forma de votar não é explicada ou a explicação que é dada não chega ao emigrante, é só o que consigo concluir do que aconteceu”, disse, salientando que na repetição das eleições voltou a registar-se um grande número de votos inválidos.

Vários dos candidatos à CNE admitiram a necessidade de ajustamentos nas leis eleitorais, caso do antigo deputado do PS Fernando Anastácio, embora salvaguardando que essa responsabilidade cabe à Assembleia da República.

“A lei eleitoral merece um olhar atento, alguns aperfeiçoamentos, mas tem princípios basilares que têm servido muito bem a democracia, como a proporcionalidade”, defendeu. O candidato do PS considerou que os problemas verificados com os votos dos emigrantes na última eleição não foram responsabilidade da CNE, mas admitiu que pela sua natureza este órgão deverá ter “toda a disponibilidade para colaborar com o Parlamento”.

Nestes processos foram também ouvidos os candidatos ao Conselho Superior de Segurança Interna, ao Conselho Superior de Informações, ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público.