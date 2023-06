A FrenteMar efetuou obras em locais como o Lido, Praia do Gavinas, e no Gorgulho.

24 Junho 2023, 10h30

A empresa municipal FrenteMar Funchal investiu 10 mil euros em obras nos complexos balneares.

Nos bebedouros na Promenade foi realizada a “requalificação e recuperação dos bebedouros existentes ao longo da promenade do Funchal, no sentido Lido – Doca do Cavacas”.

A empresa municipal sublinhou que “foram substituídas as duas tabelas de basquetebol situadas no espaço “Rosa dos Ventos”, junto ao Fortim do Lido e da Praia do Gavinas”.

Foi instalado um novo varandim na Praia do Gavinas, enquanto que no Gorgulho “foram removidos os antigos varandins que dão acesso à Praia do Gavinas, junto à Rosa dos Ventos, onde se encontram as novas tabelas de basquete”.

Na praia de São Tiago “foram colocados calhaus nesta praia, que ficou mais funcional, particularmente na rampa de acesso ao mar”, salientou a FrenteMar Funchal.

Já a rampa de acesso ao mar no Lido, no lado poente, “foi reabilitado o acesso ao mar, em frente ao Ilhéu do Gorgulho, que apresentava sinais de desgaste, provocados pela erosão marítima. Os degraus foram reconstruídos e colocadas novas guardas e respetivos cabos”.