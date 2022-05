Fugir da Ucrânia e ser recebido por russos: mais insólito não há. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Ouça e acompanhe o podcast “Maquiavel para Principiantes” em:

Ucranianos a fugir dos soldados russos e a serem acolhidos por associações pro-Putin em Portugal.

O impensável aconteceu em Setúbal mas também em Aveiro, Gondomar e Albufeira, com a autarquia setubalense a responsabilizar o Governo por não ter alertado os municípios para a existência deste tipo de organizações em Portugal.

Da Ucrânia à Rússia, da China a Angola, a edição desta semana passa ainda pela cidade que quer ser a nova Sillycon Valley

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.