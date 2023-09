Apesar da medida, os sindicatos estão pessimistas com a eficácia desta medida, de acordo com testemunhos recolhidos pelo “Público”. Estas estruturas consideram que a medida é “manifestamente insuficiente”.

8 Setembro 2023, 07h18

O Governo vai abrir mil vagas para a bolsa de recrutamento na administração pública em outubro, de acordo com informação avançada pelo jornal “Público” na edição desta sexta-feira.

É mais uma das medidas avançadas pelo primeiro-ministro António Costa na rentrée do PS e que desta vez visa o “rejuvenescimento” da Função Pública, nomeadamente a constituição de uma reserva de trabalhadores.

No entanto, e apesar da medida, os sindicatos estão pessimistas com a eficácia desta medida, de acordo com testemunhos recolhidos pelo “Público”. Estas estruturas consideram que a medida é “manifestamente insuficiente” como resposta eficaz a “fuga de trabalhadores da Administração Pública”, tendo em conta que milhares de trabalhadores reformam-se a cada ano.

Outra das condicionantes estará relacionada com o salário. A aproximação entre os salários do Estado e das empresas torna cada vez menos atrativa uma carrreira na administração pública portuguesa, escreve o “Público” em junho deste ano.

Num artigo para assinantes, intitulado “Emprego público deixou de ser vantajoso para licenciados em início de carrreira“, o jornal adianta que “os salários praticados no sector público continuam a ser superiores aos do sector privado, mas o diferencial tem vindo a cair”.

E no caso concretos dos licenciados em início de carreira, o Estado deixou mesmo de compensar. “Em 2009 a entrada na função pública permitia que o jovem tivesse um prémio salarial de 15,5% em relação ao privado , dez anos depois a diferença despareceu totalmente”, justifica.