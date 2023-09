A Semana Europeia da Mobilidade realiza-se entre 16 e 22 de setembro.

15 Setembro 2023, 09h26

O Funchal associou-se à Semana Europeia da Mobilidade, que se realiza entre 16 e 22 de setembro, e que tem como tema a eficiência energética.

A 16 de setembro é feita a abertura da Semana da Mobilidade, pelas 11h00, com a exposição “Os Transportes no Funchal: Passado, Presente e Futuro!”, seguindo-se animação de rua com os “Ardinas Viajantes”.

A 17 de setembro decorre a partir das 10h00, um conjunto de atividades na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, como: zumba, insufláveis, go kart, pinturas faciais.

Pelas 10h00 realiza-se também o “Orienta Funchal”, prova de orientação organizada pelo Clube Aventura Madeira, na Rua Dr. António José de Almeida.

A 18 de setembro as atividades começam às 09h00, com o “Envelhecimento Activo Toca a Mexer”, com marcha inclusiva e aulas de zumba, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

A 19 de setembro vai existir um debate na Universidade da Madeira (UMa) com o tema “A Condução Não é um Jogo!”.

A 20 de Setembro, pelas 10h00, realiza-se o “Mobi Kids: Segurança em 2 Rodas”, uma campanha de sensibilização em colaboração com a Direção Regional de Educação, na Fernão de Ornelas.

Entre as 11h30 e as 17h00 realiza-se os “Agentes da Mobilidade”, ação de sensibilização pelo Teatro Bolo do Caco, igualmente na rua Fernão de Ornelas.

A 21 de setembro é lançado um vídeo de sensibilização sobre estacionamento irregular, e na Rua de Santa Maria, realiza-se a “Implementação da Zona 30”, medida de acalmia de tráfego.

A 22 de setembro, pelas 09h15, na Sala da Assembleia Municipal, está prevista a conferência #Mobilidade e Urbanismo: Reinventando a Cidade”.