Funchal: + Comércio Local já gerou mais de 2,3 milhões de euros

A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a ACIF, + Comércio Local, que pretende incentivar o consumo no comércio e serviços locais, já gerou mais de 2,3 milhões de euros, numa altura em que ainda falta realizar-se um dos sorteios, a 27 de maio.

O valor gerado até agora já é superior em 89% ao do ano passado, quando a iniciativa alcançou 1,2 milhões de euros.

Esta sexta-feira realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a entrega de vouchers referentes ao segundo sorteio da iniciativa.

Na entrega dos 20 vouchers, no valor de 250 euros cada, a vice-presidente da CMF, Cristina Pedra, destacou o facto de já ter sido batido o recorde no que se refere a estabelecimentos comerciais aderentes, já que, este ano, são 210, o que significa mais 36% do que no ano passado.

Até à data, entregues mais de 115 mil cupões, que continuam válidos para o último sorteio desta iniciativa.

A vice-presidente da CMF sublinhou ainda, como fator extremamente positivo e objetivo que a autarquia quer “continuar a fomentar”, que é a descentralização da iniciativa. Isto é, são cada vez mais as lojas fora do centro que estão a aderir ao + Comércio Local.

Além deste crescimento no número de lojas aderentes e da descentralização, Cristina Pedra referiu que, para a próxima iniciativa, ou seja, para o ano, a autarquia, a exemplo do que fez este ano com os centros de cópias, reprografias, cabeleireiros e estética, se for detetado “algum nicho (de mercado) que se possa incluir”, a autarquia irá ser o mais abrangente possível.

O comerciante adere gratuitamente através do formulário disponível no site do município. Uma vez inscrito, a loja passa a ostentar o dístico de loja aderente. Por cada 20 euros de compras efetuadas nessas lojas, os clientes recebem os respetivos cupões, que deverão ser depositados na tômbola localizada no Balcão do Investidor, junto à CMF.