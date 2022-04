Funchal investe 143 mil euros para instalar quatro ilhas ecológicas

O Funchal passa a contar com mais quatro ilhas ecológicas, duas localizadas no Bairro do Hospital e outras duas na Ribeira Grande. O investimento atingiu os 143 mil euros, sendo que 85 mil euros vieram do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) e 58 mil euros do Orçamento Municipal.

Cada uma das ilhas ecológicas é composta por dois contentores para os resíduos indiferenciados, um para papel/cartão, um para plástico e metal e um outro contentor para vidro de embalagem.

Já foram recolhidas 340 toneladas de resíduos urbanos entre outubro de 2021 e março de 2022 através das ilhas ecológicas. “138 toneladas de indiferenciado (40,7%), 58 toneladas de papel/cartão (17,0%), 47 toneladas de plástico e metal (13,9%) e 97 toneladas de vidro (28,4)”, referiu a vereadora na Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho.

Nádia Coelho salientou que as ilhas ecológicas permitem reduzir os “custos de recolha de resíduos, promover o aumento da taxa de reciclagem e reduzir a poluição ambiental”.

As ilhas ecológicas são um conjunto de equipamentos enterrados de grandes dimensões (3 e 5 m3) destinados à deposição de resíduos sólidos urbanos, permitindo uma maior capacidade de depósito, a redução da emissão de odores, diminuir o impacto visual, e uma menor ocupação da via pública, dando o seu contributo para a requalificação dos espaços urbanos, salienta o município.

“Com este tipo de equipamentos o Município do Funchal irá otimizar os circuitos de recolha de resíduos e a gestão da frota, assim como prolongar o período de vida útil dos equipamentos de deposição de resíduos”, referiu Nádia Coelho.

Desde novembro de 2021, o atual executivo da Câmara Municipal do Funchal instalou um total de onze ilhas ecológicas nos Conjuntos Habitacionais: Santo Amaro (quatro), Romeiras (três), Hospital (duas) e Ribeira Grande (duas).