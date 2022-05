Funchal investe 150 mil euros na Feira do Livro

A Câmara Municipal do Funchal vai investir 150 mil euros na Feira do Livro, que se vai realizar entre 3 e 12 de junho, anunciou o presidente da autarquia, Pedro Calado.

O autarca referiu que a Feira do Livro terá 31 lançamentos de obras, mais 42% em relação à edição passada, 56 escritores, mais 20%, e 22 editoras, cinco conversas, 15 momentos musicais, 46 sessões de autógrafos, 14 momentos de animação de rua e seis oficinas.

O evento terá como tema “Jovens e Língua Portuguesa” e estará relacionado com o dia de Portugal, de Camões, e das das Comunidades Portuguesas, e terá a participação de jovens de várias escolas secundárias mas também do ensino superior na organização e programação.

O presidente da Câmara do Funchal disse que o objetivo da autarquia passou por fazer “uma feira mais inclusiva, mais dinâmica e muito virada para a juventude” de modo a “evitar o divórcio, o afastamento entre os jovens e os livros e a leitura em resultado de uma sociedade muito digital e informatizada”.

O autarca acrescentou que foi pedido ao Departamento de Cultura da Câmara do Funchal, “que inovasse sobretudo pela participação juvenil, já que a intenção é sensibilizar e aproximar os jovens da leitura e para uma participação cívica ativa e responsável”.

A Feira do Livro terá também um dia dedicado à “vida e obra da passagem do Imperador Carlos da Áustria, na Madeira isto em colaboração com a Diocese do Funchal e que também envolve banda desenhada”.