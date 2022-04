Funchal recebe encontro para promoção do património subaquático da Macaronésia

O Funchal vai receber o I Encontro de Cooperação Transnacional do MARGULLAR2 – Rede de Parques Arqueológicos Subaquáticos do espaço MAC, que envolve a Madeira, os Açores e as Canárias (Lanzarote), tendo como parceiros de países terceiros Cabo Verde e Senegal.

O MARGULLAR2 tem como um dos seus objetivos “conservar, valorizar e divulgar a história marítima através do património subaquático da Macaronésia”, e possui como beneficiários a Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura de Madeira (SRTC) e da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), as Canárias (Gestión y Planeamiento Territorial Medioambiental S.A. – GESPLAN) e os Açores (Direção Regional da Cultura dos Açores e Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores – ADCA).

O evento, que se realiza no Funchal, é promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura e pela Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

No âmbito do evento está programado um workshop, que decorre esta terça-feira.

Na quarta-feira o Comité de Seguimento do projeto reúne no Hotel The Vine.

E na quinta-feira serão efetuadas visitas de campo ao Hotel Barceló, ao Largo do Pelourinho, ao Museu de Fotografia da Madeira, e à Ponta de São Lourenço, onde foram identificados os destroços do S.S. Newton.

De referir que a Madeira também esteve integrada no projeto MARGULLAR que teve como objetivo a “conservação, proteção, promoção e uso dos bens do património arqueológico subaquático das ilhas da Macaronésia, através da criação de um novo produto turístico”.

A região aproveitou o projeto para criar a Rota Arqueológica Subaquática da Ponta de São Lourenço, tendo como atrativo um navio que naufragou ali em meados do século XIX, o SS Newton.