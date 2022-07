Funchal recebe regata de canoas tradicionais da Madeira

O Funchal vai receber, no domingo, a 19ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, uma prova organizada pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) e pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM). A autarquia apoiou a iniciativa com 18 mil euros.

Na apresentação do evento o presidente da Câmara do Funchal, pedro calado, disse que pretendia “aumentar” o valor dos prémios, ano após ano.

O autarca refere que o aumento das verbas é justificação como forma de “manter” esta tradição e de “preservar” as canoas tradicionais da região, considerando que “seria bom se conseguíssemos trazer canoas oriundas de todos os concelhos da região, porque, todas elas tem a sua especificidade e são importantes para embelezar o nosso cais da cidade do Funchal”.

A regata terá a participação de 26 embarcações. O presidente da Câmara do Funchal referiu que na próxima edição pretende-se “melhorar as condições” para voltar a ter à frente do cais do Funchal, uma “grande festa” com mais de 60 canoas.

O autarca sublinhou que em anos anteriores o evento tinha mais de uma centena de embarcações. “Queremos incentivar esta participação”, disse Pedro Calado.

O evento tem um percurso de 2,5 km, com início e fim no cais do Funchal e com passagem pela praia da Barreirinha.

A prova terá prémios para os três primeiros classificados: 1º classificado 250 euros; 2º classificado 150 euros; 3º classificado 100 euros.

O presidente da Câmara do Funchal e também o ex-vereador, Henrique Costa Neves, vão participar na regata como forma de “reavivar outras memórias”, e também para “servir de motivo para trazer mais canoas ao cais da cidade”.