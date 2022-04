Funchal requalifica auditório do Jardim Municipal

A Câmara do Funchal requalificou o auditório do Jardim Municipal. O investimento atingiu os 50 mil euros, e incluiu a substituição das pedras de cantaria, que cobriam a laje da cobertura e que estavam em risco de ruir. Foi também criado um acesso a pessoas com mobilidade reduzida e uma pintura da fachada exterior.

“Foi um investimento na segurança e na recuperação desta importante sala ao ar livre, inaugurada em 1992”, disse o presidente da Câmara do Funchal, pedro calado.

O auditório vai receber um evento este sábado, às 20h00, integrado nas comemorações do 25 de Abril da Câmara Municipal do Funchal. A atuação será da Orquestra de Cordofones, com a direção artística de Roberto Moniz, e envolve 30 músicos.

Na primeira quinzena de maio o auditório vai receber a Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar.