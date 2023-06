A ponte entre o universo lusófono e francófono será feita na Madeira de 22 a 24 de junho, uma oportunidade única de atrair a diáspora e mostrar o potencial de investimento deste arquipélago. “Potencial é brutal”, admite organização.

16 Junho 2023, 19h00

O Funchal recebe nos dias 22, 23 e 24 de junho, o Fórum Internacional Económico e de Promoção Empresarial, uma iniciativa organizada pelo Instituto do Mundo Lusófono que vai ter lugar na Assembleia Legislativa Regional e no Teatro Baltazar Dias. Esta iniciativa tem como objetivo a promoção e facilitação de oportunidades de negócio, juntando no mesmo espaço empresários e as suas empresas de forma a desenvolver o conhecimento nas grandes apostas da globalização das economias, potenciando relações entre o mundo lusófono e o mundo francófono. De acordo com a organização, o Funchal foi escolhido pelo seu grande potencial de atração de empresas nacionais e estrangeiras.

Potencial de negócio “brutal”

Em declarações ao JE, Óscar Castro Ferreira, diretor do Instituto do Mundo Lusófono em Portugal, destaca que o objetivo deste tipo de iniciativas passa por “acrescentar, potencializar e dinamizar os mercados da lusofonia com o mundo francófono, sem esquecer as geografias”. Além destes dois mercados, sublinha o responsável, existe um grande interesse em explorar a vertente económica e financeira da localização das diásporas destes dois universos. “Temos aqui um potencial de negócio brutal, com o foco de ter a língua portuguesa como idioma de negócios dentro da perspetiva económica”, realça Óscar Castro Ferreira, destacando o facto desta entidade ter criado um “clube de negócios em várias geografias.

