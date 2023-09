As bolsas sociais para licenciatura, para um período de três anos, têm uma atribuição global de 2.700 euros por aluno, já as bolsas para mestrado garantem um apoio de 2.100 euros por aluno, num ciclo de estudos de dois anos.

7 Setembro 2023, 17h25

A Fundação Galp vai atribuir 40 bolsas de mérito para licenciaturas e mestrados em todas as áreas, com preferência pela energia e sustentabilidade. As candidaturas já estão abertas e decorrem até dia 22 de setembro, sendo que podem concorrer alunos de qualquer nacionalidade desde que tenham completado o ensino secundário ou licenciatura em 2022/2023 e sejam residentes em Matosinhos, Sines, Santiago do Cacém, Setúbal, Alcoutim, Ourique e Odemira.

O programa de bolsas reforça o compromisso social da Galp com as comunidades em que se insere e enquadra-se na participação da empresa no projeto EPIS – Empresários para a Inclusão Social, que em 2023 reúne 42 instituições responsáveis pela atribuição de 195 bolsas num investimento conjunto superior a 400 mil euros.

Entre 2019 e 2022 a Fundação Galp entregou 193 bolsas sociais para todos os níveis de ensino para alunos em Portugal, Espanha, Moçambique e Eswatini.