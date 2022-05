Fundação José Neves chega aos dois milhões no pagamento de propinas aos portugueses

A Fundação José Neves chegou aos 2 milhões de euros no pagamento de propinas aos portugueses. Em comunicado a instituição avança que são já 266 os portugueses que beneficiam do pagamento das suas propinas através do programa de bolsas reembolsáveis da Fundação José Neves, que acaba de atingir os 2 milhões de euros.

“Até final de 2022 estão ainda disponíveis 3 milhões de euros para investir no upskill ou reskill de competências”, refere a Fundação.

“Já terminaram a formação 116 alunos e os níveis de aumento de empregabilidade e de aumentos salariais são muito relevantes. No evento anual da FJN a 21 de junho serão apresentados os dados de impacto detalhados. Os interessados em beneficiar destas bolsas deverão submeter a sua candidatura após se inscreverem com sucesso num dos 352 cursos elegíveis de 38 instituições de ensino, aos quais se juntou a Universidade Católica Portuguesa e na qual arrancam em maio edições dos seguintes cursos: Programa Avançado de Gestão para Executivos (Católica Lisbon School of Business & Economics) e Pós-Graduação Fashion Management (Católica Porto Business School)”, lê-se no comunicado.

O processo de candidatura é simples e muito intuitivo, e se o curso desejado não estiver disponível pode ser sugerida a sua inclusão através do website da Fundação José Neves, diz a entidade.

O programa de bolsas ISA FJN da Fundação José Neves garante o pagamento integral da propina para aqueles que queiram continuar ou retomar os estudos e esse investimento só é reembolsado se e quando o estudante atingir as condições previamente definidas e que permitirão fazê-lo de forma sustentada.

“Acabámos de ultrapassar a marca dos 2 milhões de euros de propinas pagas pela FJN, um número que demonstra a aceitação deste programa pelos portugueses e também pelas instituições de ensino, que são já 38. Mais importante é o impacto destas bolsas na vida das pessoas quer a nível de empregabilidade quer a nível de remuneração. Sabemos hoje que a grande maioria dos estudantes que terminaram as respetivas formações conseguiram emprego na área de ensino e muitos já se encontram mesmo a devolver. Temos como objetivo democratizar o acesso à educação e preparar os portugueses para as competências e os empregos do futuro. Queremos chegar a cada vez mais pessoas e pretendemos investir até final do ano mais 3 milhões de euros”, refere Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

“Esta é uma oportunidade para os jovens que pretendem candidatar-se a mestrados, pós-graduações, bootcamps e outros cursos intensivos, mas também para todos aqueles que pretendem aprender ao longo da vida e fazer upskill ou reskill de competências”, diz a fundação.

O ISA FJN é um programa de bolsas reembolsáveis, baseado no modelo de acordo de partilha de rendimentos (Income Share Agreement), e tem como objetivo apoiar os portugueses no acesso aos cursos e formações que lhes permitam adquirir as competências para os empregos do futuro, através do pagamento integral da propina. É dirigido aos estudantes e a todos aqueles que já estão no mercado de trabalho, o ISA FJN facilita o acesso dos portugueses a cursos e formações onde existe uma grande necessidade de talento.

“Além do ISA FJN, a Fundação José Neves conta também com o portal Brighter Future, que é a maior base de conhecimento sobre Educação e Competências em Portugal, ao permitir comparar e relacionar informações sobre cerca de 4.000 cursos e formações, mais de 200 profissões e mais de 200 competências relevantes. Esta plataforma

transforma dados em factos e informação relevante para que profissionais e estudantes possam tomar as melhores decisões para o seu futuro”, refere o comunicado.