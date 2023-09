A Fundação Nelson Mandela expressou tristeza pela morte esta madrugada do líder histórico do partido de Liberdade Inkatha (IFP), Mangosuthu Buthelezi, aos 95 anos.

9 Setembro 2023, 08h58

“É com tristeza que a Fundação Nelson Mandela soube do falecimento do príncipe Mangosuthu Buthelezi, uma figura proeminente na história da África do Sul”, disse em comunicado a organização sul-africana.

“O seu legado é imponente e complexo, abrangendo vertentes tão diversas como a mobilização de identidades étnicas nas lutas políticas, a construção da paz, o serviço num governo de unidade nacional e a dedicação para fazer a democracia funcionar na África do Sul”, considerou.

Na nota, a Fundação Nelson Mandela sublinhou que “a jornada” de vida de Mangosuthu Buthelezi se “cruzou em vários pontos” com a de Nelson Mandela.

“De muitas formas, os dois líderes incorporaram uma compreensão da reconciliação que não necessitava de perdão, nem de esquecer o passado, nem mesmo de aprender a gostar um do outro