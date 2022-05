Fundição: EDP aconselha o sector a deixar de ser “eletrointensivo”

A indústria portuguesa da fundição será tanto mais competitiva quanto mais reduzir a fatura energética e alterar o ‘mix’ atual de consumo, onde a eletricidade continua a imperar, para a direção das renováveis. O conselho foi deixado por Miguel Fonseca, administrador da EDP Comercial, aos cerca de 200 participantes no XIX Congresso Nacional de Fundição, em São João da Madeira

Miguel Fonseca referiu, citado por comunicado da organização, que o “mix de consumo” sectorial transfigurou-se completamente nas primeiras duas décadas deste século, com os gastos de energia elétrica a triplicarem (de 21% passaram para 63%) e os de gás a quase quadruplicarem (de 8% aumentaram para 31%, entre 2000 e 2020). Isto traduz a qualidade de “cliente eletrointensivo” de grande parte das cerca de 60 fundições que o país tem em laboração atualmente.

Neste quadro, lembrou, com as sanções internacionais à Rússia a agravarem a crise energética e de matérias-primas aberta com a invasão da Ucrânia, a União Europeia reforçou as ajudas para que empresas e famílias invistam em energias renováveis e em projetos de eficiência energética. Paralelamente, adotou medidas de redução fiscal às empresas. Com isto, a energia solar, mesmo para clientes como a fundição, ganha acrescido interesse, na opinião do administrador da EDP Comercial.

Entretanto, o sector debateu também a possibilidade de abertura de uma nova frente de interesses para a fundição, consubstanciada na ferrovia. Paulo Duarte, diretor executivo da Plataforma Ferroviária Portuguesa, cluster sectorial de que a Associação Portuguesa de Fundição (APF) faz parte, disse no congresso que “a indústria de fundição é parceira natural do esforço nacional de modernização e expansão da ferrovia”.

Recorde-se que o Plano Ferroviário Nacional, que integra o Programa Nacional de Investimentos 2030, prevê 10 mil milhões de euros de investimento na ferrovia. Para além dos investimentos estruturantes em novas linhas e na requalificação de linhas existentes (Porto-Lisboa, Porto-Vigo, Lisboa-Faro e modernização das redes urbanas que servem as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto), lembrou Paulo Duate, a CP tem um ambicioso plano de aquisição de automotoras.

Ora, lembrou, a fundição portuguesa “deve estar em condições de responder a esta necessidade do país”, evitando importações e reforçando o enraizamento de um verdadeiro cluster da ferrovia em Portugal.

O presidente das APF, Filipe Villas-Boas, tem algumas dúvidas: “o problema aqui é o ritmo da tramitação dos processos de empreitada, desde a abertura dos concursos à entrega da obra, passando pela contratação e pela execução. Somos capazes e temos tecnologia para responder, mas na ferrovia o fator tempo é muito importante e não podemos querer queimar prazos só para evitar que Portugal tenha de devolver fundos europeus. Temos de ser mais eficientes a planear e mais assertivos a executar”, disse.