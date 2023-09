O fundo de investimentos britânico Zegona entrou no mercado espanhol de telecomunicações com a aquisição da Telecable (empresa sediada nas Astúrias) em 2015. Agora, o objetivo passa por adquirir a filial da Vodafone em Espanha, liderada pelo português Mário Vaz.

22 Setembro 2023, 08h51

A Vodafone Espanha, liderada pelo português Mário Vaz desde abril deste ano, vai ser adquirida pelo fundo britânico Zegona, de acordo com informação avançada pelo jornal espanhol “Expansión” esta sexta-feira.

Explica o jornal de economia do país vizinho que este fundo do Reino Unido está em contactos avançados com bancos de investimento no sentido de obter os recursos necessários para adquirir a filial espanhola da Vodafone.

Recorde-se que este fundo de investimentos britânico entrou no mercado espanhol de telecomunicações com a aquisição da Telecable (empresa sediada nas Astúrias) em 2015.