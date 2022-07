Fundo de investimento TechTree dos CTT investiu em duas start-ups na área das Operações e Logística

O fundo de investimento TechTree, lançado pelos CTT para apoiar atividades de inovação nas pequenas e médias empresas e start-ups, investiu em duas start-ups portuguesas com soluções na área das Operações e Logística, anunciou a empresa em comunicado.

O CTT dizem que este investimento reforça a ligação e apoio ao tecido empresarial nacional e impulsionando o desenvolvimento da inovação das empresas.

O Fundo TechTree é integralmente financiado pelo Grupo e a sua gestão foi confiada à Iberis Capital, especializada em gestão de fundos de investimento e com espectro de empresas diversificado, de start-ups a PMEs.

O investimento do fundo dos CTT foi realizado na start-up KIT-AR, na área de realidade aumentada (augmented work) para a produção industrial e na Sensefinity, na área da logística, tendo o fundo de investimento dos CTT participado na ronda de angariação de financiamento para a KIT-AR.

Para João Bento, CEO dos CTT, “o investimento nestas duas promissoras start-ups concretizam o propósito de criação do fundo TechTree”.

“A KIT-AR e a Sensefinity podem contribuir para uma maior eficiência na atividade dos CTT e é com grande satisfação que estamos já a trabalhar com as duas empresas. Vamos continuar a procurar investimentos em start-ups, reforçando o contributo que os CTT têm dado ao desenvolvimento da economia nacional, reforçando a nossa estratégia de liderança na promoção da digitalização e do comércio eletrónico das empresas portuguesas”, diz em comunicado o CEO dos CTT – Correios de Portugal.

O Fundo TechTree, com dotação de cinco milhões de euros, visa investir em start-ups (seed, series A e growth) e pequenas e médias empresas, privilegiando a atuação em setores alinhados com as prioridades de atuação dos CTT, nomeadamente e-commerce, operações & logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade, revela a empresa dos correios.

Está também prevista a possibilidade de co-investimento, com a abertura para eventuais parcerias com redes de investidores, para promoção de partilha de oportunidades de investimento.

Segundo a nota, a KIT-AR promove uma plataforma que reduz erros de produção na indústria, usando realidade aumentada e inteligência artificial para expandir as capacidades e resultados dos trabalhadores no chão de fábrica e torná-los mais eficientes.

A Sensefinity está a desenvolver uma plataforma de Internet of Things focada em fornecer métricas de mercadoria e bens críticos em tempo real às empresas, para que estas possam ter uma visibilidade da sua cadeia de fornecimento.

A KIT-AR e a Sensefinity são reconhecidas pela Agência Nacional de Inovação como entidades com idoneidade para a prática de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D), o que permitiu o investimento do fundo Techtree ao abrigo do programa SIFIDE II.

Em comunicado os CTT dizem que “a operacionalização e acompanhamento dos dois investimentos agora realizados e dos que surgirem no futuro será realizada pelo programa de interação com start-ups dos CTT, o 1.520 StartuProgram”.

O programa 1.520 StartuProgram desenvolve e apoia start-ups nacionais e contribui em simultâneo para o desenvolvimento do seu próprio ecossistema.

“O programa de interação com start-ups visa abrir as portas dos CTT ao respetivo ecossistema, procurando projetos que se enquadrem no nosso negócio, potenciando áreas de colaboração conjunta e com os benefícios recíprocos que daí advêm”, refere a empresa.

Desde a sua criação, o programa já mapeou mais de 1.800 empresas, contando com 29 projetos atualmente em curso: 12 em parcerias comerciais, 17 em projetos de co-criação (4 em piloto técnico e 13 em produção) e 1 aquisição – Recibos Online.