Fundo conta com dois ativos em Portugal e um em Itália, tendo ainda outros dois ativos em Espanha, ao abrigo de acordos de exclusividade. Do capital assegurado já foi investido um terço, sendo que o grupo pretende investir o restante valor até ao final deste ano.

19 Junho 2023, 11h18

O fundo logístico da Aquila Capital para o Sul da Europa já investiu um terço (120 milhões de euros) de um total de 360 milhões de euros assegurados, em três ativos imobiliários na área da logística, dois em Portugal e um em Itália.

Desta carteira de investimento inicial do fundo lançada no último trimestre de 2021, o fundo conta também com outros dois ativos em Espanha, ao abrigo de acordos de exclusividade, cuja área líquida combinada é de 140 mil m2.

Em Portugal, os dois ativos que integram o fundo estão localizados na Azambuja, através do ‘Rainha Green Logistics Park’, com uma área locável líquida de 111.620 m2, e em Torres Vedras, ‘Magalhães’, com uma área locável líquida de 13.518 m2. Já o ativo em Itália encontra-se na região de Tortona, com uma área líquida locável de 51.600 m2.

Este fundo conta com um pipeline substancial de potenciais investimentos, que inclui tanto os projetos de desenvolvimento da Aquila Capital como de projetos de terceiros e como tal espera investir utilizar a maior parte do capital comprometido do fundo este ano em novas aquisições.

Recorde-se que o volume de investimento previsto pelo fundo (GAV) é de 1,5 mil milhões de euros, com um rácio de endividamento máximo (LTV) de 50%.

Till Schulz-Eickhorst, managing director & head fund management sustainable infrastructure na Aquila Capital, afirma que “Espanha, Itália e Portugal oferecem um potencial de recuperação no setor da logística imobiliária que é substancial em comparação com a Europa Ocidental. Estes países apresentam taxas de crescimento significativamente acima da média no comércio online, o que se traduz numa procura imediata de espaço que pode ser utilizado para a logística imobiliária”.

Por sua vez, Lars Meisinger, head of client advisory international da Aquila Capital salienta que “com o nosso Fundo de Logística para o Sul da Europa, oferecemos aos clientes uma solução diferenciada para investimentos em infraestruturas sustentáveis, apoiados pela nossa forte presença local em alguns dos mercados de mais rápido crescimento na Europa”.