Iniciativa é da Câmara Municipal de Lisboa, sob a marca de “capital dos unicórnios”, e da 351 Associação Portuguesa de Startups. O plano é, numa primeira fase, promover a organização de 30 eventos de pequena dimensão.

4 Setembro 2023, 13h00

A Câmara Municipal de Lisboa (CML), sob a marca de “capital dos unicórnios”, está a apoiar a 351 Associação Portuguesa de Startups no lançamento do primeiro fundo destinado ao desenvolvimento de comunidades ligadas ecossistema de inovação. A ideia é, numa primeira fase, promover a organização de 30 eventos de pequena dimensão relacionados com tecnologia, inovação, empreendedorismo e criatividade em Lisboa.

As conferências ou encontros devem ser agendados ao longo dos próximos meses até final de 2024. Preferencialmente, comunidades e meetups relacionados com as indústrias de cleantech (tecnologia amiga do ambiente), gaming, welltech (bem-estar), novos modelos de trabalho e Web3 (finanças descentralizadas), que promovam critérios ESG. Ademais, empreendedores da capital portuguesa também poderão pedir assistência na procura de local para realizarem os seus próprios eventos, bem como ajuda na comunicação dos mesmos e contacto de oradores.

“A nossa missão é apoiar o sucesso dos fundadores de startups, e para isso ser realidade, precisamos ter um ecossistema forte e denso, com centenas de iniciativas a acontecer semanalmente. É através destes meetups que os fundadores de startups aprendem e fazem networking com os diferentes stakeholders, e queremos colaborar o máximo possível para o seu sucesso”, refere João Eduardo Tourinho, um dos líderes da 351 Associação Portuguesa de Startups.

Para a diretora do Departamento de Emprego, Empreendedorismo e Empresas da Câmara de Lisboa, a “Lisboa Unicorn Capital está empenhada em impulsionar a ambição empreendedora em Lisboa”. “Através desse fundo, capacitamos a comunidade de startups a realizar eventos que inspiram, educam e promovem a colaboração, alimentando assim o espírito empreendedor de nossa cidade e ajudando a manter forte o pipeline de novas startups”, disse Isabel Advirta, em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

O fundo, que não tem um valor final definido, será expandido com o apoio de outras empresas e organizações, com o objetivo de atingir outras regiões do país, e caberá à 351 Associação Portuguesa de Startups selecionar as iniciativas que estão elegíveis para receber o apoio para a realização destes eventos, de acordo com a informação transmitida esta segunda-feira pela CML.

As comunidades interessadas em receber auxílio para a realização de seus eventos deverão submeter as suas propostas no site oficial da iniciativa, descrevendo o evento e qual o seu impacto no ecossistema de startups. Ao submeter a sua candidatura, podem pedir financiamento para as despesas de happy hour/snacks e de impressão de relatórios, ajuda à comunicação, entre outras tarefas e custos de organização.