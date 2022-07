Fundos de investimento com 16.994 milhões sob gestão, menos 4,3% que em Maio

Em junho de 2022, o valor sob gestão dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), ou seja os fundos de investimento, totalizou 16.993,6 milhões de euros. Isto é, menos 771,5 milhões (4,3%) do que em maio. No que toca aos fundos de investimento alternativo (FIA), o valor mensal sob gestão desceu 1,6% para 316,1 milhões de euros, segundo os dados mais recentes da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor das aplicações em ações desceu 3,4% nas de emitentes nacionais e 5,4% nas de emitentes estrangeiros, em comparação com o mês anterior.

No que respeita à dívida pública, o valor das aplicações decresceu 11,2% na nacional e 4,4% na estrangeira. O valor aplicado em obrigações desceu 1,9% nas de emitentes nacionais e 4,0% nas de emitentes estrangeiros.

A Sonae foi o título com maior peso nas carteiras dos fundos, representando 11,3% do total investido, com um crescimento mensal de 0,1%. Seguiram-se a Jerónimo Martins, cujo valor nas carteiras dos fundos teve um crescimento mensal de 4,7% e a Altri, cujo valor decresceu 1,2% face a maio, revela a CMVM.

Recorde-se que ainda segundo dados da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, junho foi o mês em que o índice PSI encerrou nos 6.044,64 pontos, menos 3,4% do que em maio e mais 20,1% do que no período homólogo de 2021. A Galp (12,60%), a EDP (11,78%) e a EDP Renováveis (11,57%) foram os emitentes com maior representatividade no índice. A volatilidade do índice foi de 20,53%, abaixo dos 21,04% fixados no mês anterior e acima dos 12,47% registados em igual período do ano passado.

Com maior peso nas carteiras dos fundos mas no que respeita ao investimento em títulos da União Europeia, os mais representativos nas carteiras dos fundos de investimento foram a LVMH, a Inditex e a L’Oreal. Fora da União Europeia destacaram-se a Johnson & Johnson, a Coca Cola e a Visa.

Há ainda a destacar que a Alemanha foi o principal destino de investimento dos OICVM em junho, ao absorver 21,8% do total das aplicações dos fundos, seguida dos Estados Unidos (17,8%) e de França (10,2%). Portugal absorveu 4,9% do investimento.

As sociedades gestoras com as maiores quotas de mercado foram a Caixa Gestão de Ativos (35,7%), a IM Gestão de Ativos (21,3%) e a BPI Gestão de Ativos (17,1%).