Fundos de investimento em “capitulação total” à medida que reduzem a alocação em ações, diz BofA

O pessimismo dos gestores de fundos dá sinais de “capitulação”. Isto é, estão a fechar as perdas porque os investidores decidiram desistir de tentar recuperar ganhos perdidos como resultado da queda dos preços das ações.

Os investidores cortaram a exposição aos ativos de risco para níveis extremos, que nem durante a crise financeira foram observados, com as expectativas para a evolução da economia e dos resultados das empresas a atingirem mínimos históricos. A conclusão consta da sondagem mensal do Bank of America (BofA), que é seguida atentamente pelos mercados. que foi noticiada pela Reuters e salientada pela BA&N Unit Research.

As expectativas dos investidores em relação ao crescimento económico global e aos lucros das empresas caíram para o nível mais baixo de sempre, segundo o inquérito mensal do BofA aos gestores de fundos globais de Julho, descrevendo o quadro como de “capitulação total”.

A alocação dos gestores de fundos em ações atingiu o nível mais baixo desde 2008 e a “cash” um máximo de 2001.

O BofA, que sondou os investidores que são responsáveis por 800 mil milhões de dólares em ativos, diz que a aplicação em ações tinha caído para níveis que se verificaram pela última vez na crise financeira global de 2008, que foi desencadeada pelo colapso do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers. Aumentaram a percentagem de dinheiro não investido em carteiras para mais de 6%, o mais alto em mais de duas décadas, disse BofA, acrescentando que o inquérito mostrou um “nível de pessimismo dos investidores”. Ao mesmo tempo “aumentaram a percentagem de dinheiro não investido em carteiras para mais de 6%, o mais alto em mais de duas décadas”, revela o BofA, acrescentando que o inquérito mostrou o “nível de pessimismo dos investidores”.

A sondagem foi realizada de 8 a 15 de Julho, logo após as ações americanas terem registado o pior declínio no primeiro semestre desde 1970. Este e até ao momento, estão com uma queda de quase 20%.

Dados recentes mostraram um rápido arrefecimento do crescimento económico com uma inflação teimosamente elevada, apesar do aumento constante das taxas de juro e de um aumento de 150 pontos base nos custos de empréstimos a 10 anos nos EUA.

Os aumentos das taxas e o pessimismo do crescimento global elevaram o dólar americano aos seus níveis mais elevados em duas décadas.

Os receios de recessão, agora em níveis registados pela última vez em Maio de 2020, estavam a levar os gestores de fundos a reavaliar as expectativas de crescimento dos preços. Três quartos dos inquiridos veem a inflação abrandar nos 12 meses seguintes e não preveem mais subidas das yields das obrigações.

De olho no abrandamento do crescimento económico, os fundos reduziram a alocação em ações dos bancos em 16 pontos percentuais mês após mês, ficando abaixo do peso no setor pela primeira vez desde Outubro de 2020.

Metade dos investidores disseram que prefeririam que as empresas sustentassem os balanços, em vez de gastar mais capital ou devolver dinheiro aos acionistas.

Mas BoA disse ainda que o inquérito indicava que o seu indicador Bull/Bear estava agora “num pico de baixa”, sugerindo que uma reviravolta “pode estar nas cartas”, ou seja no futuro .

O Bank of America considera que este pessimismo extremo dos investidores pode traduzir-se numa recuperação dos mercados na segunda metade do ano.