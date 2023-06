A atividade global de fusões e aquisições (M&A) assistiu a um declínio significativo de janeiro a maio de 2023 em comparação com o período correspondente no ano anterior. O número total de negócios de M&A anunciados a nível global durante janeiro-maio de 2023 foi de 12.619, marcando uma queda de 21,4%.

A atividade global de fusões e aquisições (M&A) assistiu a um declínio significativo de janeiro a maio de 2023 em comparação com o período correspondente no ano anterior. O número total de negócios de M&A anunciados a nível global durante janeiro-maio de 2023 foi de 12.619, marcando uma queda de 21,4% em comparação com os 16.055 negócios de M&A anunciados durante janeiro-maio de 2022, revela a GlobalData, uma empresa líder em dados e análises.

A análise da GlobalData revelou que o valor dos negócios de M&A nos primeiros cinco meses de 2023 também registou uma descida anual de 39,1%, passando de 1,4 biliões de dólares para 832,4 mil milhões de dólares.

Aurojyoti Bose, Analista Principal da GlobalData, realça em comunicado que “a atividade de negociação de fusões e aquisições na região foi largamente afetada pelos desafios macroeconómicos fruto da guerra Rússia-Ucrânia em curso, das tensões geopolíticas, da inflação e dos receios de recessão. Os promotores de negócios parecem estar a adotar uma abordagem cautelosa, dadas as condições incertas do mercado”.

A GlobalData detalha ainda que a América do Norte testemunhou uma queda anual de 22,8% no volume de negócios de M&A durante janeiro a maio de 2023, enquanto a Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Central e Oriente Médio e África registaram um declínio anual de 23,6%, 16,3%, 18% e 19,3%, respectivamente, no período.

Enquanto isso, apesar da descida, a América do Norte continuou a dominar o cenário global de transações de fusões e aquisições, tendo sido responsável por 40,5% do número total de transações de fusões e aquisições anunciadas globalmente entre janeiro e maio de 2023.

Vários mercados importantes em todo o mundo registaram uma atividade moderada de fusões e aquisições durante janeiro a maio de 2023. Por exemplo, EUA, Reino Unido, Canadá, China, Japão, Índia, Austrália, Alemanha e França relataram uma queda anual de 24,3%, 5,8%, 13%, 9%, 16,8%, 22,2%, 13,7%, 31,9% e 29,6%, respectivamente, durante os primeiros cinco meses do ano.