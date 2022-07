Futebol português: um palco para as casas de apostas online. Veja o “Jogo Económico”

Para além do Aleksander Ceferin e Luís Figo, este evento vai contar também com a presença de Nasser Al-Khelaifi, Presidente do Paris Saint-Germain e empresário catari, CEO do Fundo de Investimentos QSI, que fará a primeira preleção do congresso, abordando o “Futuro do Futebol”. Fórum realiza-se a 5 e 6 de setembro na Cidade do Futebol, em Oeiras.