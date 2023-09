“Em Portugal, temos um mercado pequeno. É fácil de perceber que as nossas chances de crescer estão no estrangeiro. Em termos da centralização dos direitos audiovisuais, estamos 20 ou 30 anos atrasados. Estamos a perder dinheiro”, alertou João Fonseca, gestor sénior de Estratégia e Desenvolvimento na FIFA.

10 Setembro 2023, 15h18

A indústria do futebol em Portugal já não compete apenas com outras ligas europeias na internacionalização do produto mas também com outras plataformas de entretenimento como a Netflix ou o Spotify. A ideia foi deixada no último dia da cimeira “Thinking Football”, organizada pela Liga Portugal a 8 e 9 de setembro, no Porto, num debate que contou com a presença de João Fonseca, gestor sénior de Estratégia e Desenvolvimento na FIFA, Fábio De Santis, diretor-geral na For Media Sports Management UK Ltd) e Luís Filipe Menezes (presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa).

No debate sobre a internacionalização das ligas domésticas e num contexto em que a Liga portuguesa começa a fazer contas à centralização dos direitos televisivos (que será realidade em 2028 e em que existe necessidade da criação de um produto atrativo e vendável), João Fonseca, gestor sénior de Estratégia e Desenvolvimento na FIFA, começou por afirmar que, nos dias correntes, o Futebol e as suas ligas não competem “apenas contra outras ligas ou outros desportos, mas também contra a Netflix ou o Spotify”. De seguida, destacou o que considera serem as principais vantagens da Liga Portugal. “A Liga Portugal definiu o Talento como a sua marca e eu concordo plenamente. Mas adiciono a paixão, que diferencia Portugal da China ou dos Estados Unidos, e o conhecimento. É preciso estar qualificado para fazer o melhor possível. E isso está a diferenciar o mercado português”.

“A sustentabilidade financeira é chave em qualquer indústria. Nós, em Portugal, temos um mercado pequeno. É fácil de perceber que as nossas chances de crescer estão no estrangeiro. Em termos da centralização dos direitos audiovisuais, estamos 20 ou 30 anos atrasados. Estamos a perder dinheiro. Mas há positivos nisso. Podemos aprender sobre como é que as outras ligas implementaram esta centralização e os seus erros. Não temos qualquer desculpa para o fazer errado”, acrescentou, destacando também a importância do “controlo económico”. “Se estou a dar mais dinheiro aos clubes e eles gastarem tudo em salários, não estamos a gerar sustentabilidade. Isto é uma das ferramentas chave para maximizar o nível”, destacou este gestor.

Por seu lado, Fábio De Santis destacou a necessidade de reter o talento. “Se és um vendedor, estás a vender o teu talento e não consegues manter as estrelas. É um problema para Portugal. Os jogadores ficam um ou dois anos, tornam-se estrelas e depois têm de sair. A Arábia Saudita, por exemplo, ninguém sabia que havia lá uma liga de futebol até há dois anos. As pessoas querem ver os jogadores, as estrelas”, afirmou, focando-se também na centralização dos direitos audiovisuais. “Com a centralização tornas a liga melhor. Há melhor distribuição de receitas e vendes melhor o produto para o exterior”.

Luís Filipe Menezes acredita que as ligas devem fazer um trabalho de internacionalização, mas que organismos com a UEFA têm também um papel fulcral. “O que cada liga pode fazer é importante, mas nada de absolutamente decisivo. Apostar na formação, recriar o modelo organizativo das competições, alterar o modelo de financiamento decorrente dos direitos televisivos… Mas o nivelamento da competitividade está muito mais nas mãos das entidades supranacionais. Diria que é mais importante o papel da UEFA na sustentabilidade competitiva das diferentes ligas do que aquilo que podemos fazer internamente”, afirmou, colocando o ónus em questões como o sistema de pontuação da UEFA.