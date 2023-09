G20: Rússia satisfeita com ausência de críticas à invasão da Ucrânia

A Rússia congratulou-se hoje com os resultados da cimeira do G20, realizada em Nova Deli, em que o grupo das principais economias do mundo deixou de criticar diretamente Moscovo pela invasão da Ucrânia.

10 Setembro 2023, 11h38