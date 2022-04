G20: Sanções a oligarcas podem servir de exemplo para acabar com paraísos fiscais

Os ministros das Finanças dos maiores países mundiais estão a ser confrontados com a possibilidade real de controlar os paraísos fiscais. Com a reunião do G20 a decorrer esta terça-feira, vários economistas de renome enviaram uma carta a pedir que os países implementem um registo global com todos os bens, empresas e estruturas detidos pelos multimilionários e milionários, de forma a que não possam esconder as fortunas.

Para os economistas que assinam a carta, este registo deve ser criado e entrar em vigor o mais rapidamente possível, usando as sanções aos oligarcas russos como exemplo, uma vez que pouco ou nada se sabe sobre a origem das suas fortunas.

Os 14 signatários da carta, onde se encontram nomes como Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty e Eva Joly, argumentam que a concentração de riqueza extrema nos paraísos fiscais aumenta a desigualdade e mantém o empobrecimento das sociedades mais pobres. Assim, o registo internacional serve para não favorecer a fortuna dos “abusadores dos paraísos fiscais”.

Desde o início da pandemia, as fortunas dos multimilionários cresceram 1,5 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), em muito alavancadas pelas ações da tecnologia, algo que aumentou a disparidade entre os mais ricos e os mais pobres.

Agora exacerbados pela guerra na Ucrânia, os paraísos fiscais tornaram-se mais importantes que nunca. Com os Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido a aplicarem fortes sanções aos oligarcas russos, sabe-se agora que existem muitas fortunas ainda por descobrir. Algo desconhecido é também os países onde os milionários russos possuem os bens e dinheiro.

“A guerra na Ucrânia mostrou-nos que precisamos que enfrentar os paraísos fiscais agora, implementando medidas transparentes com urgência. Isto é sobre atingir todos os oligarcas, e todas as suas formas de riqueza escondida das autoridades fiscais e do público em geral, escondidas em jurisdições com elevados níveis de opacidade financeira”, poderá ler-se na carta escrita pelos economistas, citada pelo “The Guardian”.