Gabinete de apoio a vítimas de assédio da FDUL arranca na primeira quinzena de maio

O gabinete de apoio e aconselhamento jurídico para vítimas de assédio e discriminação dentro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa – FDUL vai contactar, a partir da primeira quinzena de maio, os alunos, docentes e funcionários que requererem acompanhamento por email.

O acompanhamento vai ser dado por Rogério Alves, antigo Bastonário e nome indicado pela Ordem dos Advogados, e por um psicólogo com formação técnica de apoio à vítima a sair da bolsa de profissionais que funciona no âmbito da Ordem dos Psicólogos.

“Estamos a concluir as diligências necessárias, não só à contratação dos profissionais que prestarão os serviços, como a acertar o modo como estes apoiarão as vítimas que queiram formalizar as suas denúncias”, afirma Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito, em comunicado. “A Faculdade está empenhada no apuramento rigoroso dos factos, investigando de modo exaustivo denúncias de más práticas, de modo a contribuir para um bom ambiente de trabalho na Faculdade, a proteger os seus alunos e a reputação científica e pedagógica dos seus professores e assistentes”.

A Direção da FDUL afirma também “não ter conhecimento de docentes da faculdade que durante as aulas tenham desincentivado os alunos a apresentar queixas”, como foi noticiado pelo Diário de Notícias. “Todos sabem que os órgãos próprios da faculdade estão mobilizados e a organizar-se para apoiar as vítimas de assédio”, esclarece Paula Vaz Freire.

“Os alunos, docentes e não docentes sabem que todos os que desejarem concretizar, com nomes e com factos concretos, as suas denúncias, serão aconselhados de forma objetiva e independente por juristas e psicólogos que a faculdade colocará à sua disposição”, salienta.