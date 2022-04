Gabinete de Boris Johnson alvo do spyware Pegasus

Alguns membros do gabinete de Boris Johnson e do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram alvos do spyware Pegasus, alertou o grupo Citizen Lab. Apesar de não se saber quando os smartphones foram infetados com o programa, sabe-se que estes estavam ligados às redes governamentais.

“Confirmamos que em 2020 e 2021 observámos e notificámos o governo do Reino Unido de múltiplas suspeitas de infeções com o spyware Pegasus dentro de redes governamentais do Reino Unido”, adiantou o grupo.

Segundo a “Reuters”, um porta-voz da empresa israelita NSO Group, responsável pelo programa, adiantou que as alegações são “falsas” e não estão relacionadas com o grupo ou com os seus produtos tecnológicos.

O Citizen Lab acredita que o spyware disponibilizado nos dispositivos móveis dos membros do gabinete de Boris Johnson terá sido colocado por alguém dos Emirados Árabes Unidos, enquanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico foi invadido por vários países como Chipre, Jordânia e Índia.

No entanto, o grupo não conseguiu identificar que indivíduos terão sido infetados com o spyware, pelo que o primeiro-ministro britânico teve de avisar todos os membros dos dois gabinetes governamentais.

O Pegasus faz com que qualquer smartphone se torne num dispositivo de gravação, ou seja, gravando chamadas ou mesmo conversas em que o telefone esteja pousado na mesa, e ainda dá acesso a toda a memória.

Esta não é a primeira vez que um membro governamental é atacado por um spyware. No ano passado, tornou-se conhecido que o ministro das Finanças e o presidente francês tinham sido visados pelo programa israelita.