Galp assegura 4,8 gigawatts de novos projetos de energias renováveis no Brasil (com áudio)

A Galp assegurou um total de 4,8 gigawatts de energias renováveis no Brasil. A empresa também anunciou que vai entrar na energia eólica no país lusófono.

“A Galp acordou adquirir, após a maturidade, uma carteira diversificada de projetos de energias renováveis de até 4,8 GW que serão desenvolvidos no Brasil, mais do que duplicando a sua capacidade global de projetos em linha e expandindo-se para a energia eólica no maior país da América do Sul”, segundo comunicado hoje divulgado pela energética portuguesa que é o terceiro maior produtor de petróleo e gás do Brasil,

A empresa explica que o “acordo-quadro com a SER Energia abrange a aquisição de projetos em desenvolvimento com uma capacidade máxima total de 4,6 GWp em todo o Brasil, enquanto o acordo com a Casa dos Ventos abrange um cluster de 216MW de parques eólicos em desenvolvimento no Nordeste brasileiro”.

Em comunicado, o responsável de Energias Renováveis e Novos Negócios da Galp, Georgios Papadimitriou, disse o “Brasil dinamizou o crescimento da Galp nos últimos 12 anos, através dos nossos principais projetos de produção no pré-sal. Estamos agora a adicionar um novo motor de crescimento, alavancado no vasto potencial do Brasil nas energias renováveis, e a reequilibrar os nossos negócios no país em linha com as nossas ambições de transição para um modelo energético mais limpo”.

A Galp conta agora com 9,6 gigawatts em várias fases de desenvolvimento no Brasil, Espanha e Portugal. Na Península Ibérica conta com uma capacidade já instalada de 1,2 gigawatts.