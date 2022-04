Galp coloca bolsa de Lisboa em terreno positivo

A bolsa portuguesa (PSI) está esta terça-feira, 19 de abril, a negociar em terreno positivo. A praça lisboeta abriu a sessão a subir 0,03% para 6,135.41 pontos, depois de não ter negociado ao dia de ontem devido às festividades da Páscoa.

A Galp avança 1,34% para 12,10 euros, sendo a cotada com o maior crescimento na abertura. A Jerónimo Martins cresce 0,68% para 20,78 euros, a Sonae soma 0,58% para 1,05 euros, os CTT valorizam 0,34% para 4,39 euros e a Mota-Engil ganha 0,15% para 1,38 euros. O BCP também avança 0,41% para 0,17 euros.

Em contraciclo, a EDP Renováveis afunda 1,64% para 22,75 euros e a EDP deprecia 1,11% para 4,65 euros. A Altri cai 0,29% para 6,77 euros e a Semapa desliza 0,16% para 12,50 euros.

A queda da EDP Renováveis surge no seguimento da apresentação dos dados operacionais relativos ao primeiro trimestre, onde a empresa até se destacou pela positiva. A capacidade instalada da empresa cresceu para os 14GW, significando mais 1,6GW do que até março de 2021, com a América do Norte e a Europa a representarem 50% e 41% do portefólio, respetivamente. “A capacidade adicionada no primeiro trimestre de 2022 foi de 465 MW maioritariamente devido ao sucesso na integração dos ativos da Sunseap que agora representam 3% do portfólio da EDPR. A capacidade em construção da EDPR totalizavam 2,4 GW a março 2022”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

A empresa também produziu um total de 9,2TWh de energia limpa no primeiro trimestre de 2022, sendo mais 14% face ao período homólogo, com a empresa a evitar 6mt de emissões de CO2, com a Europa e América do Norte a representar 38% e 58% do total de produção de energia, respetivamente.

Na abertura da sessão, a Europa está a negociar em terreno negativo. O alemão DAX decresce 1,05%, o francês CAC deprecia 1,09%, o espanhol IBEX desvaloriza 0,84%, o britânico cai 0,26% e o italiano perde 0,55%. O Euro Stoxx segue a desvalorizar 1,03% para 3.808,95 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,44% para 112,66 dólares e o WTI desvaloriza 0,55% para 107,02 dólares, regredindo face aos avanços de ontem. O gás natural está no ‘verde’ a valorizar 0,01% para 7,753 dólares.

No mercado cambial, o euro ganha 0,06% para 1,0787 dólares e a libra esterlina recua 0,01% para 1,3007 dólares.