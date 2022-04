Galp. Comissão de trabalhadores diz que Portugal vai ter de começar a importar gasóleo

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Petrogal disse hoje que Portugal vai ter de começar a importar gasóleo perante a possibilidade de a refinaria de Sines não conseguir produzir este combustível.

O presidente da Galp disse na quinta-feira que a refinaria de Sines iria reduzir a sua produção de gasóleo por estar a ter dificuldades em comprar gasóleo de vácuo, que depois é transformado em gasóleo, depois de ter cancelado as compras deste produto à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

“O problema é que não há alternativa ao gasóleo de vácuo russo o que levará à quebra da produção na refinaria de Sines e à redução da capacidade produtiva daquela instalação industrial, logo do país. A alternativa a esta situação será a importação de produtos acabados, porém destruiu-se capacidade refinadora na Europa – [e] em Portugal – e agora não há forma de garantir o abastecimento o que poderá levar a racionamento de combustíveis, caso a guerra se prolongue”, disse hoje a CT em comunicado.

“A incerteza no abastecimento de combustíveis ao país que o PCE [Andy Brown] coloca ao contrário, representa de facto o aumento das importações que ninguém pode garantir e apenas deixam o país mais dependente e vulnerável no abastecimento de produtos petrolíferos devido ao encerramento da refinaria do Porto”, acrescenta a CT destacando que a refinaria produzia um milhão de toneladas de gasóleo de vácuo por ano para “alimentar” a refinaria de Sines.

A Galp garantiu na quinta-feira que a redução da produção de gasóleo iria afetar apenas as exportações deste produto, estando o abastecimento do mercado nacional garantido, segundo Andy Brown.

A CT também deixou fortes críticas à decisão da Galp e da presidente do conselho de administração da empresa, Paula Amorim, de terem decidido cancelar as compras de gasóleo de vácuo à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia.

“Quando a presidente da administração informou o país que a Galp deixaria de comprar produtos petrolíferos à Rússia no contexto da guerra que envolve aquele país, não só quis assumir um lado do conflito, quis também ser um ponta de lança das sanções contra a Rússia, tendo sido das primeiras empresas a assumir esta posição, quando gigantes como a Shell tiveram mais dificuldades em fazê-lo, ainda hoje, países Europeus grandes defensores de sanções, continuam a importar combustíveis russos para garantirem a sua autonomia energética. Esta tomada de posição da Administração que a CCT considera precipitada, a destempo, apenas vem confirmar que o grupo Amorim corre à frente das orientações dos centros de poder mundial sem que se consiga para já verificar o filme completo, isto é, o que pode retirar o acionista de referência desta correria desenfreada”, destaca.

Sobre o fecho da refinaria de Matosinhos e o projeto previsto para o local, em Leça da Palmeira, a CT defende que o “país não necessita de construir mais uma mega-urbanização à beira-mar com um nome pomposo “Innovation District” para alimentar a gula do grupo Amorim, sendo este o único que retira vantagens desta catástrofe. O país precisa urgentemente da reabertura da refinaria de Matosinhos. Se o encerramento da Refinaria do Porto foi o primeiro episódio, o segundo foi a precipitação da tomada de posição sobre o corte na compra de produtos petrolíferos à Rússia”.

A Galp admitiu na quarta-feira que a capacidade exportadora de gasóleo a partir da refinaria de Sines, distrito de Setúbal, pode vir a ser afetada este ano devido à falta de gasóleo de vácuo no mercado, um produto essencial para produzir o combustível que abastece a maioria dos automóveis em Portugal, por exemplo.

“Temos assegurado o stock para abril, mas para maio ainda está em aberto. O que acontece é que vamos reduzir em 10% a 20% [produção de gasóleo]. Não afeta empregos nem o abastecimento do mercado interno. Estamos a trabalhar para manter a refinaria a funcionar”, disse na quinta-feira o presidente executivo da Galp, Andy Brown.

“Estamos agora à procura de alternativas. Afetou-nos e pode afetar Sines a prazo. Isto significa que não vamos conseguir exportar produtos no futuro se não conseguirmos obter alternativas”, previu o gestor britânico.

“Não estamos a aceitar o fornecimento russo. Assegurámos o abastecimento de abril, mas ainda não assegurámos para maio”, detalhou Andy Brown.

No início de março, a Galp anunciou que iria deixar de comprar este produto à Rússia, que é essencial para produzir gasóleo. Na altura, a presidente do conselho de administração da Galp disse que “este terrível ato de agressão da Rússia contra a Ucrânia viola em absoluto os valores que a Galp defende, como a Liberdade e os Direitos Humanos. Num contexto tão complexo e terrível, a nossa decisão é simples: a Galp não vai contribuir para financiar a guerra”, disse na altura Paula Amorim.