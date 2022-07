Galp compra por 140 milhões os 25% da Titan Solar que ainda não detinha

A Galp anunciou que é dona de 100% da Titan solar, em Espanha. Para isso adquiriu os 24,99% que ainda não detinha na Titan 2020, empresa criada em setembro de 2020 como joint venture com o Grupo ACS.

“A participação foi adquirida à Cobra, que assumiu a posição à ACS, por um valor total de 140 milhões de euros”, refere a empresa liderada por Andy Brown.

O portfólio da Titan inclui 1,15 GW de centrais solares fotovoltaicas (PV) em funcionamento e vários projetos em diferentes fases de desenvolvimento com cerca de 1,6 GW de capacidade adicional prevista para estar operacional até 2024, todos localizados em Espanha.

A Galp começará a consolidar totalmente a Titan nas suas demonstrações financeiras, refere a empresa portuguesa.

A dívida líquida da Titan situa-se atualmente em cerca de 220 milhões de euros e o EBITDA dos últimos doze meses foi de cerca de 200 milhões de euros.

De acordo com o COO da Galp Renewables & New Businesses, Georgios Papadimitriou, “ao assegurar a plena propriedade da Titan, que detém uma parte significativa da carteira de renováveis da Galp na Península Ibérica, ganhamos mais controlo e opcionalidade relacionados com o seu desenvolvimento, criando novas oportunidades de valorização”.